Prima pagină » Economic » România cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după 2027

România cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după 2027

România a prezentat Comisiei Europene mai multe priorități pentru viitorul buget al UE, printre care continuarea Fondului pentru o Tranziție Justă și după 2027 și mai multă libertate pentru autoritățile locale în folosirea banilor europeni.
România cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după 2027
Discuții la Bruxelles privind viitorul fondurilor europene/sursa foto: Facebook Victor Negrescu
Maria Miron
05 sept. 2026, 14:08, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat sâmbătă că a participat, alături de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și de directorul ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene.

Fondul pentru o Tranziție Justă, cerut și după 2027

Una dintre principalele teme discutate a fost continuarea Fondului pentru o Tranziție Justă după încheierea actualului exercițiu financiar european.

Fondul este destinat regiunilor puternic afectate de trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon, inclusiv zonelor în care renunțarea treptată la cărbune produce schimbări economice și sociale importante.

„Am susținut împreună câteva priorități importante pentru România și pentru regiunea Sud-Vest Oltenia”, a transmis Victor Negrescu.

Printre acestea se află continuarea sprijinului european pentru regiunile afectate de tranziția energetică, dar și acordarea unei flexibilități mai mari autorităților locale în programarea fondurilor europene, astfel încât banii să poată fi direcționați către proiectele considerate prioritare pentru fiecare comunitate.

Actualul Fond pentru o Tranziție Justă acoperă doar perioada 2021-2027.

Investiții pentru orașe și protecție împotriva inundațiilor

Reprezentanții români au solicitat, de asemenea, finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate.

O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din România expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme.

De asemenea, Negrescu susține că autoritățile locale trebuie să aibă un rol mai important în stabilirea modului în care vor fi distribuite fondurile europene în următorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Viitorul buget european trebuie construit și împreună cu autoritățile locale. Primarii și comunitățile cunosc cel mai bine problemele din teren, iar vocea lor trebuie să se regăsească în modul în care sunt gândite viitoarele fonduri europene”, a transmis europarlamentarul.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Avertisment fără precedent al Corinei Drăgotescu: Vine cea mai grea iarnă, cum nu am mai avut din 1990/Cred că nu vom ieși bine
Gandul
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Cei 2.600.000 de pensionari români care primesc pensia mai devreme în septembrie 2026. Cine se încadrează
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia