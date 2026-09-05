România cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după 2027

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat sâmbătă că a participat, alături de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și de directorul ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene.

Fondul pentru o Tranziție Justă, cerut și după 2027

Una dintre principalele teme discutate a fost continuarea Fondului pentru o Tranziție Justă după încheierea actualului exercițiu financiar european.

Fondul este destinat regiunilor puternic afectate de trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon, inclusiv zonelor în care renunțarea treptată la cărbune produce schimbări economice și sociale importante.

„Am susținut împreună câteva priorități importante pentru România și pentru regiunea Sud-Vest Oltenia”, a transmis Victor Negrescu.

Printre acestea se află continuarea sprijinului european pentru regiunile afectate de tranziția energetică, dar și acordarea unei flexibilități mai mari autorităților locale în programarea fondurilor europene, astfel încât banii să poată fi direcționați către proiectele considerate prioritare pentru fiecare comunitate.

Actualul Fond pentru o Tranziție Justă acoperă doar perioada 2021-2027.

Investiții pentru orașe și protecție împotriva inundațiilor

Reprezentanții români au solicitat, de asemenea, finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate.

O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din România expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme.

De asemenea, Negrescu susține că autoritățile locale trebuie să aibă un rol mai important în stabilirea modului în care vor fi distribuite fondurile europene în următorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Viitorul buget european trebuie construit și împreună cu autoritățile locale. Primarii și comunitățile cunosc cel mai bine problemele din teren, iar vocea lor trebuie să se regăsească în modul în care sunt gândite viitoarele fonduri europene”, a transmis europarlamentarul.