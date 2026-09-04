Comisia Europeană lansează două manuale pentru promovarea vieții evreiești în Europa

În perspectiva acestei zile, Comisia Europeană a publicat două manuale care oferă instrumente practice și orientări pentru sprijinirea culturii, patrimoniului și vieții de zi cu zi a comunităților evreiești din Europa. Documentele se adresează atât autorităților publice, cât și publicului larg și urmăresc să contribuie la o mai bună vizibilitate și înțelegere a vieții și patrimoniului evreiesc.

Inițiativele fac parte din angajamentele asumate prin Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești pentru perioada 2021-2030.

„Viața evreiască face parte din Europa și trebuie văzută, cunoscută și protejată”

Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, a subliniat contribuția comunităților evreiești la istoria Europei și importanța protejării acestui patrimoniu.

„De peste 2 000 de ani, comunitățile evreiești contribuie la modelarea Europei. Viața evreiască face parte din Europa și trebuie văzută, cunoscută și protejată. A promova viața evreiască înseamnă a păstra milenii de patrimoniu cultural bogat”, a declarat Brunner.

Acesta a adăugat că promovarea vieții evreiești reprezintă și un instrument de combatere a antisemitismului, prin înlocuirea prejudecăților cu înțelegerea și prin crearea unui mediu în care comunitățile evreiești să se simtă în siguranță și apreciate.

„A promova viața evreiască înseamnă a păstra milenii de patrimoniu cultural bogat. Acest lucru este însă mai mult decât un act de rememorare, deoarece combate activ antisemitismul prin înlocuirea prejudecăților cu înțelegere, asigurând faptul că, astfel, comunitățile evreiești se simt în siguranță și apreciate. Ca atare, este o investiție în democrație”.

Două manuale pentru protejarea patrimoniului evreiesc

Manualul „Prezență, pluralitate, continuitate” oferă autorităților publice, în special celor de la nivel local, recomandări pentru crearea unui mediu în care evreii să poată trăi în mod deschis și în siguranță.

Cel de-al doilea manual, „O poveste vie în întreaga Europă”, cartografiază siturile de patrimoniu evreiesc din 30 de țări europene. Printre acestea se numără sinagogi, cimitire, muzee, școli și foste cartiere evreiești.

Documentul prezintă contribuția acestor locuri la cultura, istoria și structura socială a Europei și analizează, totodată, mecanismele existente pentru conservarea patrimoniului evreiesc.

Primul premiu Simone Veil va fi acordat în decembrie

Comisia Europeană va decerna, la 3 decembrie 2026, primul premiu Simone Veil. Distincția va recompensa activitatea cetățenilor, organizațiilor societății civile, factorilor de decizie politică și liderilor comunitari care contribuie la păstrarea patrimoniului evreiesc din Europa.