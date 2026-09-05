Statul scoate la bătaie 150 de milioane de euro pentru investiții în stocare de energie electrică. Schema de ajutor de stat și Ghidul solicitantului

Companiile din România pot să depună, până la sfârșitul lunii viitoare, proiectele de stocare pentru care vor să obțină finanțare.

Cu atât mai mult în contextul stării de alertă energetică, care a dus la o conștientizare mai puternică a nevoii creșterii capacităților de stocare ale României, investițiile în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice sunt susținute printr-un apel lansat de Ministerul Energiei, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Ce capacitate are România în prezent

România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Pe 13 august a fost oprit și al doilea reactor al centralei care asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie. Starea de alertă a fost prelungită din 30 august, pentru 30 de zile.

La 1 august 2026, SEN avea la dispoziție o capacitate totală de 989 MW în instalații de stocare, incluzând atât instalațiile de stocare independente, cât și capacitățile de stocare integrate în centrale electrice mixte.

În plus, Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a depășit, pe 20 august, pragul de 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea de la începutul anului 2026, au anunțat oficialii operatorului național de sistem și transport al energiei electrice,Transelectrica, printr-un comunicat de presă.

Potrivit estimărilor Transelectrica, procesul de racordare și conectare la SEN a noilor capacități va continua într-un ritm susținut și în perioada următoare, cu implicarea și suportul tuturor experților din cadrul Transelectrica, dar și din cadrul operatorilor de distribuție, începând de la etapa de pregătire a procesului de racordare, până la conectarea la SEN și operaționalizarea instalațiilor.

„Până la sfârșitul anului 2026 se estimează ca vor fi conectate la rețea noi capacități de aproximativ 1.000 MW în centrale electrice fotovoltaice și eoliene, aproximativ 1.000 MW în instalații de stocare, la care se adaugă capacitățile de producție pe gaze naturale din centralele de la Mintia și Iernut”, potrivit sursei citate.

Pașii programului

Potrivit documentelor publicate de Ministerul Energiei, obiectivul apelului îl reprezintă sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune, contribuind la creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic și la asigurarea securității și stabilității Sistemului Electroenergetic Național.

Tipul apelului este prin procedură de ofertare concurențială, iar perioada de depunere este de două luni. Proiectele urmează a fi depuse în platforma electronică dedicată Fondului pentru modernizare, MySMIS2021, ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, în perioada 1 septembrie – 30 octombrie.

Solicitanți eligibili sunt întreprinderile, indiferent de categoria de mărime, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, care au inscrise in actul constitutiv activități aferente diviziunii CAEN 35, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Schema de ajutor de stat și în Ghidul solicitantului. În cazul întreprinderilor nou-înființate, capitalul social subscris și vărsat trebuie să fie de minimum 100.000 lei.

Bugetul total al apelului: echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro, reprezentând fonduri nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Activități eligibile în cadrul apelului:

achiziționarea de instalații/echipamente noi pentru construirea de instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice;

realizarea de construcții care fac obiectul proiectului de stocare în baterii a energiei electrice.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute în Schema de ajutor de stat și în Ghidul solicitantului, inclusiv:

să vizeze construirea unei instalații noi, autonome (stand-alone), de stocare în baterii a energiei electrice;

instalația de stocare să asigure o putere instalată de minimum 1 MW;

raportul dintre capacitatea instalației de stocare, exprimată în MWh, și puterea instalată a acesteia, exprimată în MW, să fie de minimum 2:1, astfel încât instalația să poată funcționa la puterea instalată pentru o perioadă de cel puțin două ore, atât în regim de încărcare, cât și în regim de descărcare, după caz.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)

valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh;

valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse;

intensitatea maximă a ajutorului de stat este de până la 100% din costurile eligibile ale roiectului.

În ceea ce privește durata de implementare, investițiile trebuie să fie finalizate și puse în funcțiune în termen de 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Criterii de mediu: Investițiile trebuie să respecte principiul DNSH (a nu aduce prejudicii semnificative), în conformitate cu prevederile aplicabile ale Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

Apelul de proiecte se derulează în condițiile stabilite prin:

– Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. 745/16.07.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 610 din 27 iulie 2026;

– Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 915/14.08.2026*.

Documentele programatice aferente apelului, respectiv Schema de ajutor de stat și Ghidul solicitantului, pot fi accesate AICI.