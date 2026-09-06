El Niño lovește în industria alimentară. Zahărul atinge prețuri record

Indicele prețurilor alimentelor al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a crescut, de asemenea, în august, pe fondul unor creșteri generalizate, conduse de zahăr.

Cele mai mari prețuri în 16 ani

Conform CNBC, prețul zahărului a crescut cu 21,5% luna trecută, marcând cea mai puternică creștere lunară din octombrie 2010. În urmă cu 16 ani, prețurile acestuia au crescut cu 24%.

„Creșterea a reflectat așteptările privind randamentele mai mici de sfeclă de zahăr în Uniunea Europeană din cauza vremii nefavorabile, îngrijorările legate de impactul fenomenului El Niño asupra perspectivelor de producție în principalele țări producătoare din Asia, producția mai mică de zahăr din Brazilia și anunțul Indiei privind importurile de zahăr brut fără taxe vamale”, a precizat organizația în raportul său recent.

Îndulcitorul este acum în creștere cu aproximativ 20% în acest an.

Creșterea prețurilor zahărului reflectă o schimbare a așteptărilor privind oferta globală, potrivit lui William Osnato, directorul de cercetare și analiză a datelor despre mărfuri al unei companii.

Valurile de căldură, principala cauză

Osnato a declarat pentru CNBC că daunele aduse culturilor de sfeclă de zahăr din Europa în timpul unui val de căldură de vară au fost unul dintre cei mai importanți factori imediați.

Sfecla de zahăr este cultivată în aceleași locuri și cam în aceeași perioadă ca porumbul și grâul. Astfel, valul de căldură poate afecta semnificativ producția de zahăr.

Diferite organizații fie au redus drastic estimările de producție, fie au majorat estimările de deficit în rapoartele lor recente.

Ce arată datele Comisiei Europene

Cel mai recent bilanț al zahărului al Comisiei Europene estimează o scădere a producției UE de 19%, la 13,4 milioane de tone metrice, în anul de comercializare 2026/27, față de 16,6 milioane de tone în 2025/26, potrivit sursei.

Osnato a spus că El Niño, un model climatic global care poate aduce temperaturi oceanice mai ridicate și vreme severă, este probabil „cea mai mare preocupare pe viitor”.

Un El Niño potențial extrem intensifică presiunea asupra prețurilor zahărului, mai arată sursa citată.