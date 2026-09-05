Nu este suficient să arunci alimentele expirate. Cât de des trebuie curățat frigiderul pentru a evita bacteriile și mucegaiul

Pentru majoritatea gospodăriilor, o curățare rapidă a rafturilor frigiderului o dată pe săptămână este o rutină potrivită, potrivit recomandărilor prezentate de Better Homes & Gardens.

Un moment bun este înainte de cumpărăturile săptămânale, când în frigider se află mai puține produse și rafturile sunt mai ușor accesibile.

Pe lângă această operațiune, este recomandată o curățare în profunzime la fiecare una până la trei luni. Aceasta presupune scoaterea rafturilor și curățarea zonelor mai greu accesibile, inclusiv șinele și spațiile de sub sertarele detașabile.

Resturile alimentare nu sunt doar o problemă estetică. Dacă ajung în apropierea ventilatoarelor sau a altor componente ale aparatului, îndepărtarea lor periodică poate contribui inclusiv la buna funcționare a frigiderului.

Lichidele vărsate trebuie curățate imediat

Intervalul dintre curățări depinde și de modul în care este folosit frigiderul. Petele și alimentele vărsate ar trebui îndepărtate imediat după ce sunt observate, pentru a reduce riscul apariției mucegaiului și al contaminării altor produse.

În gospodăriile numeroase, curățarea poate fi necesară mai des, deoarece frigiderul este utilizat intens, iar probabilitatea ca alimentele sau recipientele să se verse crește.

Contează și ce păstrăm pe rafturi. Carnea crudă și produsele proaspete pot crește riscul transferului de microorganisme dacă nu sunt depozitate corespunzător. Recipientele închise și ambalarea atentă pot limita contactul alimentelor cu suprafețele frigiderului.

Cu ce trebuie curățat frigiderul

Pentru că suprafețele sunt în imediata apropiere a alimentelor, sunt de evitat produsele de curățare foarte agresive. Printre variantele indicate pentru rafturi se numără apa cu săpun, bicarbonatul de sodiu sau oțetul alb.

După folosirea unei soluții de curățare, rafturile trebuie clătite bine și uscate complet înainte ca alimentele să fie puse la loc. Umezeala rămasă poate favoriza dezvoltarea microorganismelor sau a mucegaiului.

O altă măsură simplă este păstrarea alimentelor în recipiente bine închise. Pot fi folosite și protecții detașabile pentru rafturi, care se spală separat și reduc contactul direct dintre alimente și suprafața frigiderului.

Prin urmare, regula poate fi rezumată simplu: petele se curăță imediat, rafturile se șterg aproximativ o dată pe săptămână, iar frigiderul beneficiază de o igienizare temeinică lunar sau cel mult o dată la trei luni.