Găsit la 500 km distanță, după 7 ani. Povestea emoționantă a unui câine furat când era pui

Familia Jones îl adoptase pe Copper când acesta avea doar patru săptămâni, potrivit Blic.

Câteva luni mai târziu, puiul a dispărut fără urmă. Membrii familiei au căutat zile la rând pe străzile din jur și în cartierele vecine, însă fără succes. În cele din urmă, au resemnat cu gândul că nu își vor mai vedea niciodată animalul de companie.

Găsit la sute de kilometri distanță, într-o stare gravă

Ceea ce familia nu știa era că Copper ajunsese la 500 de kilometri distanță, în orașul Port Orange din Florida. Modul în care animalul a parcurs o distanță atât de mare rămâne un mister.

După șapte ani de rătăciri, câinele a fost observat pe stradă de o femeie pe nume Jennifer Baker. Animalul se afla într-o stare extrem de proastă: avea ghearele crescute în carne și infecții severe pe spate. Femeia l-a luat acasă, l-a îngrijit timp de două săptămâni, iar apoi l-a dus la un cabinet veterinar pentru o consultație completă.

Scanarea care a schimbat totul

Momentul decisiv a avut loc în cabinetul veterinar, unde medicul a scanat câinele și a descoperit microcipul de identificare. Datele atașate au condus direct la familia Jones din Alabama.

Jennifer a contactat imediat familia pentru a le da vestea pe care nu o mai sperau: câinele lor pierdut de șapte ani fusese găsit.

L-a recunoscut instantaneu pe stăpân

Revederea a fost extrem de emoționantă. Deși au trecut mulți ani, în momentul în care stăpânii l-au strigat pe nume, Copper a reacționat imediat: a ciulit urechile, a început să dea din coadă și s-a apropiat bucuros de ei.

Copper s-a întors acum acasă, în Alabama, unde urmează un tratament de recuperare în urma anilor de neglijență. Familia Jones a mărturisit că costurile veterinare sunt mari, însă fiecare cheltuială merită din plin pentru a-și avea din nou prietenul alături.