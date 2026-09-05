Prima pagină » Life-Inedit » Găsit la 500 km distanță, după 7 ani. Povestea emoționantă a unui câine furat când era pui

Găsit la 500 km distanță, după 7 ani. Povestea emoționantă a unui câine furat când era pui

Un câine pe nume Copper, furat din curtea stăpânilor săi din Alabama pe când avea doar câteva luni, a fost găsit după șapte ani, la peste 500 de kilometri distanță. Revederea incredibilă a fost posibilă datorită unui detaliu simplu, dar esențial: microcipul.
Găsit la 500 km distanță, după 7 ani. Povestea emoționantă a unui câine furat când era pui
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 16:58, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Familia Jones îl adoptase pe Copper când acesta avea doar patru săptămâni, potrivit Blic.

Câteva luni mai târziu, puiul a dispărut fără urmă. Membrii familiei au căutat zile la rând pe străzile din jur și în cartierele vecine, însă fără succes. În cele din urmă, au resemnat cu gândul că nu își vor mai vedea niciodată animalul de companie.

Găsit la sute de kilometri distanță, într-o stare gravă

Ceea ce familia nu știa era că Copper ajunsese la 500 de kilometri distanță, în orașul Port Orange din Florida. Modul în care animalul a parcurs o distanță atât de mare rămâne un mister.

După șapte ani de rătăciri, câinele a fost observat pe stradă de o femeie pe nume Jennifer Baker. Animalul se afla într-o stare extrem de proastă: avea ghearele crescute în carne și infecții severe pe spate. Femeia l-a luat acasă, l-a îngrijit timp de două săptămâni, iar apoi l-a dus la un cabinet veterinar pentru o consultație completă.

Scanarea care a schimbat totul

Momentul decisiv a avut loc în cabinetul veterinar, unde medicul a scanat câinele și a descoperit microcipul de identificare. Datele atașate au condus direct la familia Jones din Alabama.

Jennifer a contactat imediat familia pentru a le da vestea pe care nu o mai sperau: câinele lor pierdut de șapte ani fusese găsit.

L-a recunoscut instantaneu pe stăpân

Revederea a fost extrem de emoționantă. Deși au trecut mulți ani, în momentul în care stăpânii l-au strigat pe nume, Copper a reacționat imediat: a ciulit urechile, a început să dea din coadă și s-a apropiat bucuros de ei.

Copper s-a întors acum acasă, în Alabama, unde urmează un tratament de recuperare în urma anilor de neglijență. Familia Jones a mărturisit că costurile veterinare sunt mari, însă fiecare cheltuială merită din plin pentru a-și avea din nou prietenul alături.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Cei 2.600.000 de pensionari români care primesc pensia mai devreme în septembrie 2026. Cine se încadrează
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia