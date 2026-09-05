Cel mai vechi restaurant din Londra funcționează de peste două secole. Charles Dickens și Madonna s-au numărat printre clienți

Rules, considerat cel mai vechi restaurant din Londra, a fost fondat de Thomas Rule în 1798 și funcționează în cartierul Covent Garden, relatează CNN. De-a lungul celor peste două secole, localul a devenit o adevărată instituție a capitalei britanice, printre clienții săi celebri numărându-se scriitorul Charles Dickens și, mult mai târziu, Madonna.

Restaurantul și-a construit identitatea tocmai în jurul tradiției. Fațada este ușor de recunoscut după elementele roșii și aurii, în timp ce interiorul amintește mai degrabă de o colecție istorică decât de un local contemporan.

Pereții sunt încărcați cu oglinzi vechi, statui, busturi, desene și picturi, decorul fiind păstrat într-un stil care trimite vizitatorul spre alte epoci ale Londrei.

Meniul rămâne profund britanic

Nici bucătăria nu încearcă să ascundă vârsta venerabilă a restaurantului. Trei cuvinte înscrise pe fereastră rezumă filosofia gastronomică a localului: stridii, plăcinte și budincă.

Rules este cunoscut în special pentru bucătăria britanică tradițională și preparatele din vânat. Potrivit CNN, restaurantul comercializează mai mult vânat decât orice alt local din Regatul Unit, meniul incluzând, între altele, iepure și bibilică. Deserturile urmează aceeași linie clasică.

De la restaurant istoric la decor pentru James Bond

Celebritatea localului a depășit însă gastronomia. Interiorul său a fost folosit de-a lungul timpului pentru numeroase producții cinematografice și de televiziune.

Printre cele mai cunoscute apariții se numără serialul britanic „Downton Abbey”, dar și „Spectre”, filmul din seria James Bond lansat în 2015.

Pentru turiștii români care ajung la Londra, Rules poate fi astfel mai mult decât o oprire gastronomică: este un loc în care istoria capitalei britanice, cultura populară și bucătăria tradițională se întâlnesc la aceeași masă.

După 228 de ani, restaurantul continuă să mizeze tocmai pe ceea ce multe localuri încearcă permanent să schimbe: propria istorie.