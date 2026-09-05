Prima pagină » Life-Inedit » Descoperire într-un manuscris din Evul Mediu. Virusul mortal care amenință de peste 3.700 de ani

Descoperire într-un manuscris din Evul Mediu. Virusul mortal care amenință de peste 3.700 de ani

Manuscrisele medievale realizate din piele de animal au scos la iveală urme ADN ale unui virus mortal care afecta oile în urmă cu mii de ani, oferind cercetătorilor o fereastră unică spre istoria străveche a bolilor.
Descoperire într-un manuscris din Evul Mediu. Virusul mortal care amenință de peste 3.700 de ani
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 15:50, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Evul Mediu, majoritatea textelor erau redactate pe pergament, un material de scris obținut din piele de oaie, capră sau vită, potrivit Euronews.

Tocmai în paginile unora dintre cele mai faimoase manuscrise vechi din Europa, o echipă internațională de oameni de știință a identificat indicii despre istoricul variolei ovine (sheep pox), o boală virală extrem de contagioasă care provoacă febră, leziuni cutanate și moartea animalelor.

ADN-ul extras din manuscrise vechi de un mileniu

Condusă de cercetători de la University College Dublin, echipa formată din geneticieni, istorici, virologi și conservatori a reușit să extragă ADN direct din pergamentul folosit la realizarea documentelor istorice.

Printre lucrările analizate se numără Evangheliarul din York (York Gospels), vechi de peste 1.000 de ani — unul dintre cele mai valoroase manuscrise iluminate din perioada anglo-saxonă târzie —, dar și texte mai timpurii, precum Glosarul Corpus de la Colegiul Corpus Christi din Cambridge, considerat unul dintre primele dicționare englezești.

„Identificarea ADN-ului vechi al agenților patogeni a schimbat complet modul în care înțelegem bolile infecțioase din trecut, iar acum arătăm că pergamentul poate păstra și el ADN-ul patogenilor animali”, a explicat Louis L’Hôte, autorul principal al studiului.

O amenințare veche de peste 3.700 de ani

Studiul, publicat în revista Science Advances, a arătat că, în anumite cazuri, mai multe pagini din același manuscris conțineau ADN al virusului variolei ovine. Acest lucru sugerează că animalele infectate au fost folosite direct pentru producerea pergamentului.

Combinând datele genetice din manuscrise cu probe mai vechi, obținute din dinți de oaie din Epoca Bronzului, cercetătorii au stabilit că acest virus amenință efectivele de animale de peste 3,7 milenii. Spre deosebire de variola umană, genomul variolei ovine s-a menținut extrem de stabil în ultimele milenii.

Variola ovină este o boală contagioasă care provoacă pagube economice majore prin scăderea producției de lapte și afectarea lânii, însă nu există nicio dovadă că acest virus ar putea infecta oamenii. Oamenii de știință speră că înțelegerea evoluției sale genetice va ajuta la combaterea patogenului în viitor.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Avertisment fără precedent al Corinei Drăgotescu: Vine cea mai grea iarnă, cum nu am mai avut din 1990/Cred că nu vom ieși bine
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Cei 2.600.000 de pensionari români care primesc pensia mai devreme în septembrie 2026. Cine se încadrează
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia