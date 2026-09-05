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Katy Perry vorbește despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau

Katy Perry a vorbit despre despărțirea de actorul Orlando Bloom, descriind perioada în care relația lor s-a încheiat drept „probabil cea mai grea perioadă” din viața sa. Cei doi au fost împreună timp de nouă ani și au o fiică în vârstă de șase ani.
Katy Perry vorbește despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau
Laura Buciu
05 sept. 2026, 12:51, Life-Inedit
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Cântăreața în vârstă de 41 de ani a povestit, într-un interviu acordat revistei „People” , că se afla în Australia atunci când vestea despărțirii a devenit publică.

„Prietenii mei erau cu toții acasă. Plângeam și mă simțeam departe. Dar apoi îngerii mei au început să lucreze. Chiar au fost alături de mine”, a spus Perry, citată de The Independent.

Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit în 2025, după o relație de aproximativ nouă ani. Cei doi sunt părinții unei fetițe, Daisy Dove, în vârstă de șase ani.

Vorbind despre încheierea relației, artista a spus că nu ar fi rămas alături de Bloom timp de nouă ani dacă relația nu i-ar fi oferit lecții importante.

„Nu aș fi rămas într-o relație timp de nouă ani dacă nu ar fi existat lucruri cu adevărat importante de învățat. Fiecare relație este un profesor, nu-i așa?”, a afirmat ea.

Iubire „epică” și „legendară”

Perry a explicat că a trebuit să renunțe la relația cu Bloom pentru a putea merge mai departe și a povestit că și-a dorit întotdeauna o iubire „epică” și „legendară”.

„A trebuit să renunț pentru a putea merge mai departe. Întotdeauna mi-am dorit această iubire epică, legendară și vorbeam despre asta cu terapeutul meu: totul în viața mea este epic, dar aceasta era piesa lipsă din puzzle – apoi a apărut”, a spus cântăreața.

Relația cu Justin Trudeau

La câteva săptămâni după ce despărțirea de Orlando Bloom a devenit publică, Perry a început să fie asociată cu fostul premier canadian Justin Trudeau, în vârstă de 55 de ani.

Cei doi au alimentat zvonurile privind o relație în iulie, după ce au fost văzuți luând masa împreună într-un restaurant din Montreal. În seara următoare, Trudeau a fost observat în public la concertul susținut de Perry în oraș, alături de fiica sa adolescentă.

Perry și Trudeau și-au făcut publică relația în octombrie 2025. Cei doi au apărut împreună pe covorul roșu în iunie, la Festivalul de Film Tribeca, cu ocazia premierei filmului-concert „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”.

Ce spune Orlando Bloom

Orlando Bloom a vorbit anterior despre despărțire în cadrul emisiunii „Today”, subliniind că relația sa cu Perry a rămas una bună.

„Sunt foarte recunoscător. Avem cea mai frumoasă fiică. Suntem bine. Vom fi bine. Nimic în afară de iubire”, a declarat actorul.4

Ce spune familia lui Trudeau

La rândul său, fiul cel mare al lui Justin Trudeau, Xavier, în vârstă de 18 ani, a vorbit pozitiv despre Perry și a spus că aceasta este „foarte drăguță” și „cu picioarele pe pământ”. Tânărul, care este cântăreț, a dezvăluit că îi trimite artistei propriile melodii pentru a-i cere sfaturi.

Trudeau și fosta sa soție, Sophie Grégoire, s-au separat legal în august 2023, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii și împart custodia acestora.

 

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