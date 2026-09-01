Unul dintre cele mai lungi trenuri de pasageri din lume străbate Australia. Rezervările se fac chiar și cu ani înainte

The Ghan traversează 2.979 de kilometri și mai multe zone climatice ale Australiei, de la regiunea tropicală Darwin, în nordul continentului, până la dealurile din apropierea orașului Adelaide, în sud, relatează CNN.

Una dintre cele mai ample variante ale călătoriei, „The Ghan Expedition”, pornește din Darwin și include opriri la Katherine, Alice Springs și Coober Pedy, înainte de sosirea la Adelaide în cea de-a patra zi, după aproximativ 75 de ore.

Trenul circulă de două ori pe săptămână, în ambele direcții, și operează cea mai mare parte a anului, cu excepția lunilor decembrie-februarie, când temperaturile din timpul verii australiene ating valori extreme.

Deși poate ajunge la aproximativ 115 km/h și, teoretic, ar putea parcurge traseul într-o zi și jumătate fără oprire, The Ghan funcționează ca un tren turistic. Călătoria include opriri prelungite și excursii organizate în regiunea Outback.

Un tren de peste 900 de metri

Dimensiunile garniturii sunt la fel de spectaculoase ca traseul. The Ghan are, în medie, o lungime de peste 900 de metri, iar numărul vagoanelor este modificat în funcție de rezervări.

Într-o călătorie documentată de CNN în 2024, garnitura avea 30 de vagoane, între care două locomotive, trei vagoane-restaurant, trei vagoane-bar, un club destinat clasei Platinum și vagoanele de dormit pentru pasageri și personal.

În 2026, pasagerii pot alege între patru categorii de servicii: Gold, Gold Premium, Platinum și apartamentele de lux Aurora și Australis.

Prețurile reflectă nivelul serviciilor. O cabină dublă Gold pentru expediția de trei nopți pornește de la aproximativ 2.860 de dolari de persoană, Gold Premium de la circa 3.575 de dolari, iar Platinum de la aproximativ 5.220 de dolari.

La vârful ofertei se află noile apartamente Aurora și Australis, cu tarife care pornesc de la aproximativ 8.730, respectiv 13.100 de dolari de persoană.

Cangur, crocodil și barramundi în meniu

Mesele și băuturile sunt incluse în prețul călătoriei. Restaurantul Queen Adelaide oferă meniuri inspirate din regiunile traversate de tren, între preparate numărându-se carne de cangur, barramundi de apă sărată și găluște cu carne de crocodil.

Conexiunea la internet există la bord, însă în zonele cele mai izolate ale Outback-ului poate deveni indisponibilă, la fel ca semnalul de telefonie mobilă.

În pofida tarifelor ridicate, cererea este mare, iar unele locuri sunt rezervate cu luni sau chiar ani înainte. Cei mai mulți pasageri au între 60 și 70 de ani, potrivit responsabilului pentru relațiile cu oaspeții al companiei care operează trenul.

O istorie începută în 1929

The Ghan circulă între Adelaide și Alice Springs din 1929. Linia a fost extinsă până la Darwin în 2004, realizând astfel prima legătură feroviară transcontinentală nord-sud a Australiei.

Numele trenului provine de la „Afghanistan” și amintește de imigranții din Asia de Sud care au venit în Australia în secolul al XIX-lea și au folosit cămile pentru transportul prin regiunile aride ale continentului. Acești conducători de caravane au contribuit inclusiv la construirea drumurilor și căilor ferate care au făcut posibilă dezvoltarea ulterioară a traseului.

Moștenirea lor este păstrată și în prezent: emblema The Ghan, vizibilă inclusiv pe locomotiva roșie, reprezintă o cămilă cu o singură cocoașă și un conducător de caravană.