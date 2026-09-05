Povestea neobișnuită a unei femei din America. Un copil i-a salvat viața, iar acum se căsătorește cu fratele lui

Micuțul Noah Waters avea în jur de 6 ani când a întâlnit-o pe cea care, în viitor, avea să-i devină parteneră de viață. După moartea fratelui său, o fetiță numită Brooklyn Dotson, cu vârsta de 3 ani, a fost salvată de condiția genetică de care suferea, datorită unui transplant de ficat, realizat când micuța era încă un bebeluș, având vârsta de 1 an.

Familia fetei a invitat familia băiatului acasă la ei pentru a le mulțumi pentru că i-au dat o șansă la viață copilului lor. Deși micul Noah a fost trist pentru că și-a pierdut fratele, el nu și-ar fi imaginat niciodată că fetița care a primit ficatul fratelui său, va ajunge, într-o zi, soția lui, relatează Washington Post.

Trei zile de viață fără transplant

Când micuța Brooke avea un an, medicii i-au dat doar trei zile de trăit fără un transplant de ficat.

„I-au dat lui Brooke trei zile de viață fără un transplant”, își amintește mama ei, Ashley Baker, explicând că micuța s-a născut cu deficit de alfa-1 antitripsină, o tulburare genetică ereditară ce constă într-o deficiență a organismului de a produce această proteină, care ajută la funcționarea ficatului și a plămânilor.

Cu toate acestea, după Crăciunul din 2003, când micuța Brooke avea 19 luni, a apărut posibilitatea unui donator de ficat. Acest ficat îi aparținea unui copil de 10 ani, numit Michael Waters, care a fost lovit de mașină în apropierea casei sale.

Micuțul Michel avea o problemă de auz și cel mai probabil nu a auzit mașina venind când a ieșit pe stradă. Însă era un copil generos. Adesea, el își dăruia prânzul sau le dădea jachete copiilor de la școală care erau mai puțin înstăriți, își amintește mama sa, Tina Poteet.

„Era destul de greu să țin pasul cu tot ce dăruia Michael. Nici nu pot să-ți spun câte jachete i-am cumpărat”, a declarat mama băiatului, care, ani de zile, a crezut că el le-a pierdut.

La înmormântarea copilului ei a aflat, de fapt, adevărul. Micuțul le-a dat gecile lui de iarnă colegilor care aveau nevoie de ele.

Ficatul, donat la inițiativa copilului

Cu doi ani înainte de moartea sa, copilul a învățat despre donarea de organe și i-a rugat pe părinții săi ca, dacă ceva i se va întâmpla vreodată, dorește să-și doneze organele.

„A fost cadoul dat de Michael. Tocmai asta a făcut ca totul să fie mai ușor în acea noapte, la spital. Știam ce voia el”, spune mama copilului răposat.

La câteva luni după moartea copilului său, dar și după ce micuța Brooke a primit ficatul, cele două mame s-au căutat reciproc, prin intermediul organizației Live Connection. Acestea s-au cunoscut, au schimbat scrisori despre copiii lor și au hotărât să se întâlnească. Provestea a fost prima dată relatată pentru postul local de știri LEX18.

Cu toate că fratele lui Michal, ce era încă în viață, și micuța Brooke care a primit ficatul s-au cunoscut pentru prima oară la vârste fragede, familiile au ținut legătura, iar cel puțin odată pe an, Booklyn și mama ei au condus, timp de 5 ore din Cincinatti până în Ohio, cel puțin odată pe an.

Noah și Booke s-au împrietenit. Părinții lui Noah o tratau pe fată pe un membru extra al familiei, iar părinții fetei făceau la fel cu tânărul Noah. .

„Mi se părea că o iubește, pe vremea aceea, când erau foarte mici”, spune mama tânărului, care are în prezent 27 de ani.

A condus ore întregi să fie lângă Brooke

Când fata era în primul an de liceu, ea a suferit o obstrucție hepatică și a ajuns din nou la spital, unde urma să fie operată la ficat. Când băiatul a auzit, Noah a condus până acolo și a stat lângă patul ei ore întregi, încercând să o facă să se simtă mai bine.

Deși ei au continuat să țină legătura, având o relație de amiciție, în care ajungeau ajungeau să vorbească prin apel video chiar și 8 ore pe zi, Noah a aflat de la familie abia în anul 2025 că Brooke este îndrăgostită de el. Și culmea, și tânărul simțea la fel. Când a aflat, nu i-a venit să creadă și a condus până la ea acasă, și-a mărturisit sentimentele și au intrat repede într-o relație serioasă, datorită trecutului lor.

Ea s-a mutat la el în Ohio din iulie anul trecut. Cei doi au împreună 5 câini și au grijă în mod egal de fiul lui Noah din altă căsătorie. Ba mai mult, Brooke îl apreciază pentru că este „un tată bun”.

An organ donor saved her life. Now she’s marrying his brother. Michael Waters was 10 when he was hit by a car and died near his home in Dayton, Ohio. He was hearing impaired, and his mom, Tina Poteet, thinks he didn’t hear the car coming when he stepped into the street. His… pic.twitter.com/pnjm74TY0i — Ali Saad Ali (@ali_saad_ali) September 4, 2026

Cerere în căsătorie cu emoții

În ajunul Crăciunului, când cei doi au ieșit la o cină în oraș, Noah a cerut-o de soție pe tânără. Acesta voia să plănuiască „ceva grandios”, dar s-a emoționat.

„Plănuisem ceva grandios și elaborat, cum urma să o fac și ce urma să spun, dar nu am reușit să scot niciun cuvânt”, își amintește Noah.

Totuși, a reușit să scoată ceva:

„I-am spus pur și simplu că o iubesc și am întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu mine”, a mărturisit Noah.

Cei doi și-au spus „da” și au trecut la planificarea nunții, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, în curtea unui prieten de familie.