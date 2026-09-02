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Un documentar despre Matthew Perry ce promite „mărturii nemaiauzite până acum” va fi lansat luna viitoare

Un documentar în trei părți despre actorul Matthew Perry va fi lansat în octombrie. Această serie promite „mărturii nemaiauzite până acum” din partea familiei și prietenilor actorului.
Un documentar despre Matthew Perry ce promite „mărturii nemaiauzite până acum” va fi lansat luna viitoare
Matthew Perry Sursa foto: X
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 18:58, Știrile zilei
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Documentarul va fi intitulat „The One With Matthew Perry” și va explora viața și dificultățile actorului, așa cum sunt relatate de oamenii care i-au fost cei mai apropiați.

Despre ce va fi documentarul

„Bazat pe mărturii neauzite până acum de la sora lui Perry, Mia Perry Bowick, și de la cei mai buni prieteni ai săi de-o viață, serialul în trei părți, care prezintă fotografii și videoclipuri nelansate din arhiva privată a familiei Perry, urmărește parcursul său de la vedetă comică în ascensiune la bărbatul pe care lumea îl iubește și acum ca prietenul lor preferat. Amintirile directe de la colaboratorii săi creativi și de la prietenii care l-au adorat și l-au susținut sunt împletite cu detalii noi și sincere despre dificultățile sale private”, se arată în comunicatul de presă al companiei de streaming, unde va fi lansat documentarul.

La momentul actual, nu se știe dacă vor apărea alți actori din serialul „Friends” în acest documentar, conform Euronews.

„Mi-a luat ceva timp să mă simt pregătit să împărtășesc aceste amintiri și cum a fost să-l iubesc pe Matthew prin toată complexitatea vieții sale. Să-l văd ca pe o persoană întreagă, nu doar ca pe Chandler și nu doar ca pe cineva care s-a luptat cu dependența”, a declarat Perry Bowick într-un comunicat.

Un documentar ce arată îndeaproape cine a fost Matthew Perry

„Sper că această serie le va oferi tuturor celor care l-au iubit, fie personal, fie de la distanță, o apreciere mai profundă pentru cine a fost cu adevărat și pentru moștenirea pe care o lasă în urmă”, a adăugat sora actorului.

Actorul, cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea lui Chandler Bing în celebrul sitcom din anii ’90 „Friends”, a fost găsit inconștient într-o cadă cu hidromasaj, în casa sa din Los Angeles pe 28 octombrie 2023. Ulterior, a fost declarat mort, la vârsta de 54 de ani.

Potrivit Biroului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles, Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”. Raportul autopsiei a menționat, de asemenea, înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei ca fiind contribuții la moartea sa. Buprenorfina este un medicament utilizat pentru tratarea tulburării de consum de opioide, potrivit aceleiași surse.

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