Google scapă de obligația de a-și vinde platforma de publicitate, într-un caz antitrust din SUA

Judecătoarea federală Leonie Brinkema, din Alexandria, Virginia, a respins cererea Departamentului de Justiție (DOJ) al SUA privind vânzarea AdX, platformă prin care sunt organizate licitații pentru spațiile publicitare disponibile pe site-uri. Editorii plătesc Google un comision de aproximativ 20% pentru tranzacțiile realizate prin intermediul acesteia. Instanța a acceptat însă cea mai mare parte a măsurilor comportamentale propuse în acest caz, potrivit Reuters.

DOJ și o coaliție de state americane au dat în judecată Google în 2023, acuzând compania că își folosește poziția dominantă pe piața tehnologiei publicitare pentru a limita concurența.

În aprilie 2025, aceeași judecătoare a stabilit că Google deține ilegal monopoluri pe piețele serverelor de publicitate utilizate de editori și ale burselor de publicitate, care intermediază tranzacțiile dintre cumpărători și vânzători. Judecătoarea a concluzionat atunci că Google a obligat în mod ilegal editorii care foloseau serverul său de publicitate să utilizeze și AdX.

Autoritățile americane au susținut în procesul privind măsurile corective că Google nu poate fi lăsată să controleze în continuare AdX, având în vedere practicile anticoncurențiale constatate de instanță. Compania s-a opus vânzării, argumentând că o astfel de operațiune ar fi dificilă din punct de vedere tehnic și ar provoca o tranziție îndelungată și costisitoare, cu posibile efecte asupra clienților.

O nouă înfrângere pentru autoritățile antitrust în fața companiilor Big Tech

AdX reprezintă doar o parte redusă din afacerea Google. Potrivit unei analize Wedbush bazate și pe documentele instanței, divizia Ad Manager a reprezentat 4,1% din veniturile totale ale Google și 1,5% din profitul operațional în 2020. Datele mai recente au fost eliminate din documentele publice ale procesului.

Decizia este a treia consecutivă prin care instanțele americane resping încercările autorităților antitrust de a obliga o companie Big Tech să își vândă unele dintre principalele active. Într-un alt caz, un judecător federal a respins solicitarea autorităților ca Meta să vândă Instagram și WhatsApp. Într-un dosar separat privind monopolul Google în domeniul căutărilor online, instanța a respins cererea DOJ ca societatea să vândă browserul Chrome.