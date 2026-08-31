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Compania Victoriei Beckham a înregistrat primul profit de la înființarea sa în 2008

Compania Victoriei Beckham a transmis că a înregistrat profit operațional pentru prima dată de la înființarea acesteia în 2008, după ani întregi de pierderi.
Compania Victoriei Beckham a înregistrat primul profit de la înființarea sa în 2008
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 21:19, Știrile zilei
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Profiturile înregistrate sunt de puțin peste 8,5 milioane de euro în 2025.

„Cu toții am muncit din greu, mult timp, pentru acest moment de profitabilitate și creștere”, a declarat Victoria Beckham pentru Financial Times, potrivit BBC.

Compania, într-o creștere rezonabilă

„Am fost foarte transparenți în ceea ce privește problemele pe care le-am avut în afacere. Ne-am redresat și acum creștem într-un ritm rezonabil. După 20 de ani, oamenii nu mai privesc marca mea ca pe o marcă de celebrități”, a adăugat aceasta.

Anul trecut, un documentar a relatat povestea încercării sale de a înființa un brand de modă și de a obține profitabilitate. Serialul în sine a contribuit la creșterea vânzărilor, „cu un impuls deosebit de puternic în denim și jersey”, conform relatărilor.

Secțiunea de modă a companiei a înregistrat o „creștere puternică de două cifre” în 2025, au declarat aceștia. Totodată, segmentul de frumusețe, lansat în 2019, „a înregistrat una dintre cele mai puternice performanțe de până acum”, potrivit sursei citate.

Un anumit produs cosmetic a avut o listă de așteptare de 25.000 de persoane. De asemenea, a dublat dimensiunea diviziei de îngrijire a pielii a companiei.

Victoria Beckham a vorbit despre problemele financiare

Documentarul a arătat-o ​​pe fosta vedetă pop vorbind despre încercările ei de a depăși îndoielile pentru a fi luată în serios ca designer și antreprenor. Apoi, a vorbit despre dificultăți financiare atunci când compania avea „zeci de milioane de pierderi”.

Afacerea a fost salvată de soțul ei, Sir David. El a declarat că „faptul că a trebuit să vină la mine și să-mi spună: «Pot să-mi dai niște… Avem nevoie de mai mulți bani, afacerea are nevoie de mai mulți bani» – a fost greu pentru amândoi, pentru că nu aveam bani să continui”.

Victoria Beckham a spus că „dacă nu ar fi crezut în mine, nu aș mai avea o afacere acum”.

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