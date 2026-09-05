Insula spectaculoasă din Europa unde te poți plimba prin casa lui Victor Hugo și înota gratuit în Atlantic

Aflat în largul coastelor Normandiei, bailiwick-ul Guernsey este o dependență a Coroanei britanice, dar beneficiază de autonomie și are propriul guvern și propria monedă, legată de lira sterlină. Arhipelagul cuprinde, pe lângă insula principală, teritorii precum Alderney, Sark și Herm, potrivit Le Parisien.

Influențele franceze sunt încă vizibile, inclusiv în denumirile unor străzi și case. Guernsey a atras de-a lungul timpului și numeroși artiști. Auguste Renoir a pictat aici 15 tablouri în 1883, iar turiștii pot urma astăzi un traseu care îi conduce către locurile în care impresionistul și-a instalat șevaletul.

Casa în care Victor Hugo și-a petrecut anii de exil

Una dintre principalele atracții este Hauteville House din Saint Peter Port. Victor Hugo a ajuns în Guernsey în 1855, după ce fusese forțat să plece în exil din cauza opoziției sale față de Napoleon al III-lea.

Scriitorul a cumpărat casa în care avea să locuiască între 1856 și 1870 și s-a implicat personal în amenajarea acesteia. Astăzi, clădirea funcționează ca muzeu și păstrează numeroase elemente care reflectă personalitatea și convingerile autorului romanului „Mizerabilii”.

Herm și Sark, două escapade la câteva minute de Guernsey

La aproximativ 20 de minute cu vaporul de Saint Peter Port se află Herm, o insulă minusculă, de numai 2,5 kilometri lungime. Poate fi străbătută pe jos în aproximativ două ore și oferă atât plaje cu nisip fin și apă limpede, cât și faleze spectaculoase. Zona adăpostește și o colonie de papagali de mare.

O altă excursie posibilă este Sark, unde atmosfera pare să fi rămas într-o altă epocă. Insula poate fi explorată pe jos sau cu bicicleta, iar traficul auto este practic absent: printre puținele vehicule motorizate permise se numără tractoarele.

Piscine naturale în Atlantic, cu acces gratuit

Pentru cei dispuși să înfrunte apa rece, La Valette Bathing Pools reprezintă una dintre experiențele neobișnuite ale insulei. Cele patru piscine naturale, aflate la circa 20 de minute de mers pe jos de centrul Saint Peter Port, sunt folosite de înotători încă din secolul al XIX-lea.

Accesul este gratuit, însă temperatura apei variază între aproximativ 7 și 16 grade Celsius. Localnicii nu par intimidați și fac baie inclusiv în sezonul rece.

Pentru turiștii din România, Guernsey nu este cea mai simplă destinație de atins, însă poate fi inclusă într-un circuit prin Franța sau Marea Britanie. Legăturile maritime din Saint-Malo reprezintă una dintre variantele de acces, iar călătorii trebuie să țină cont și de formalitățile de intrare aplicabile insulelor anglo-normande.