Coreea de Nord pune în serviciu distrugătorul care s-a răsturnat la lansare. Kim Jong Un anunță o nouă etapă pentru marina militară

Ceremonia de punere în serviciu marchează o revenire spectaculoasă pentru o navă a cărei lansare inițială se transformase într-un eșec public, scrie CNN.

Distrugătorul care a ajuns în apă în cel mai prost moment

Kang Kon este al doilea distrugător din clasa Choe Hyon și are o deplasare de aproximativ 5.000 de tone. Potrivit CNN, aceste nave sunt cele mai mari construite vreodată de Coreea de Nord. În mai 2025, lansarea lui Kang Kon a decurs însă catastrofal. O defecțiune a mecanismului de lansare a făcut ca partea din spate a navei să alunece prematur în apă. Carena a fost avariată, iar prova navei a rămas blocată pe platforma de lansare. Incidentul l-a înfuriat pe Kim Jong Un, care a descris atunci ceea ce s-a întâmplat drept un „act criminal”. La o zi după incident, presa de stat nord-coreeană a transmis că pagubele nu erau atât de grave pe cât se temuse inițial Phenianul. Un an mai târziu, aceeași navă a fost prezentată ca un simbol al capacității Coreei de Nord de a-și repara și moderniza forțele navale.

Kim Jong Un vorbește despre „descurajare nucleară”

La ceremonia de duminică, Kim Jong Un a prezentat intrarea în serviciu a distrugătorului drept un „eveniment istoric” pentru marina nord-coreeană. Liderul de la Phenian a susținut că revenirea navei demonstrează „respectul de sine, voința și spiritul puternic” al țării și a afirmat că distrugătorul, capabil să poarte armament nuclear, va transmite un mesaj puternic de descurajare către adversarii Coreei de Nord. Afirmațiile privind capacitatea nucleară a navei provin din comunicarea oficială nord-coreeană și nu sunt detaliate în informațiile prezentate de CNN.

Punerea în serviciu a lui Kang Kon vine la doar câteva luni după ce prima navă din clasa Choe Hyon a fost introdusă în flota nord-coreeană, în iunie. La acel moment, Kim Jong Un susținea că noul distrugător reprezintă începutul unei noi perioade în istoria militară a țării și afirma că marina nord-coreeană a pus capăt unei stagnări de peste șapte decenii.

Phenianul încearcă să-și schimbe radical marina

Marina nord-coreeană rămâne mult în urma forțelor navale ale Coreei de Sud și Statelor Unite, care dispun de nave moderne, submarine și sisteme electronice sofisticate. Tocmai această diferență explică importanța pe care Kim Jong Un o acordă în ultimii ani dezvoltării forțelor navale. Liderul nord-coreean urmărește transformarea marinei într-o „forță armată nucleară” capabilă să contribuie la descurajarea adversarilor.

🇰🇵 North Korea Tests New Destroyer Kang Kon: Cruise Missile & Weapons Drills Observed by Kim Jong Un DPRK state media released footage of the new 5,000-tonne destroyer Kang Kon conducting gun-firing exercises and launching cruise missiles during tests on Friday. Leader Kim Jong… — GeoPaul626 (@Paull626) July 7, 2026

Potrivit informațiilor transmise de presa de stat, noi baze navale sunt construite pe coasta de est a Coreei de Nord pentru a găzdui o flotă aflată în expansiune. Kim a cerut, de asemenea, șantierelor navale nord-coreene să construiască două nave de suprafață noi în fiecare an, inclusiv crucișătoare de două ori mai mari decât cele din clasa Choe Hyon.

Planul merge dincolo de două distrugătoare

Ambițiile Phenianului nu se limitează la navele de suprafață. Coreea de Nord susține că lucrează și la un submarin de atac cu propulsie nucleară de mari dimensiuni, despre care afirmă că ar fi comparabil ca dimensiune cu submarinele de atac ale Marinei SUA. În decembrie, presa nord-coreeană a publicat imagini cu Kim Jong Un inspectând submarinul într-o instalație de construcție. Nu este clar din informațiile prezentate de CNN în ce stadiu se află proiectul sau în ce măsură afirmațiile Phenianului privind aceste capacități pot fi confirmate independent.

„Voi demonstra din nou lumii”

Discursul lui Kim Jong Un de la ceremonia pentru Kang Kon a sugerat că următoarea etapă a programului naval nord-coreean ar putea fi anunțată relativ curând. Liderul nord-coreean a declarat, potrivit KCNA, că Phenianul „execută un plan important pentru consolidarea forței navale” și că va demonstra din nou lumii rezultatele acestuia peste opt luni. Declarația lasă deschisă întrebarea privind următorul proiect pe care Coreea de Nord îl va prezenta. La ceremonie a participat și fiica lui Kim Jong Un, despre care experții citați de CNN cred că este pregătită pentru un eventual rol de succesiune. Presa de stat a publicat imagini în care aceasta apare alături de tatăl său și de echipajul navei, după ce a vizitat distrugătorul.

De la un eșec spectaculos la un nou simbol militar

Povestea lui Kang Kon este relevantă nu doar prin prisma navei în sine, ci și pentru direcția în care Kim Jong Un încearcă să ducă armata nord-coreeană. Distrugătorul care în 2025 ajungea în apă în urma unui accident și devenea motiv de furie pentru liderul de la Phenian este acum prezentat oficial drept o piesă importantă a unei flote aflate în transformare.