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„Un impuls puternic pentru dezvoltarea cooperării”: Rusia și Coreea de Nord inaugurează primul pod rutier dintre cele două țări

Rusia și Coreea de Nord au inaugurat luni primul pod rutier care leagă cele două țări, peste râul Tumen, într-un nou semnal al consolidării parteneriatului strategic dintre Moscova și Phenian.
„Un impuls puternic pentru dezvoltarea cooperării”: Rusia și Coreea de Nord inaugurează primul pod rutier dintre cele două țări
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 11:02, Știri externe
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Noua legătură rutieră este amplasată în apropierea istoricului „Pod al Prieteniei”, o structură exclusiv feroviară dată în folosință în anul 1959, la scurt timp după încheierea Războiului din Coreea, relatează agenția TASS, citată de Reuters

Până la inaugurarea de luni, cele două capitale, Moscova și Phenian, dispuneau doar de conexiuni aeriene și feroviare directe, podul rutier adăugând o cale terestră suplimentară pentru transport și mobilitate. 

Podul are o lungime de 850 de metri și va face legătura cu sistemul rusesc de autostrăzi. 

Premierul rus, Mihail Mișustin a declarat că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va contribui la dezvoltarea cooperării dintre cele două state. 

„Sunt convins că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va oferi un impuls puternic dezvoltării în continuare a cooperării comerciale, economice, științifice, tehnologice și culturale”, a declarat șeful guvernului de la Moscova, la ceremonia de inaugurare a obiectivului. 

Proiectul noului pod rutier fusese discutat timp de mai mulți ani, iar lucrările de construcție au început în aprilie anul trecut, după ce realizarea acestuia a fost convenită în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, în 2024. 

Parteneriatul dintre Phenian și Moscova s-a aprofundat considerabil în ultimii ani. Coreea de Nord a devenit un furnizor important de muniție și rachete pentru Rusia, sprijinind și cu militari efortul Kremlinului în Războiul din Ucraina, în timp ce Moscova oferă sprijin tehnic și componente militare. 

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