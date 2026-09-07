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Numele unei localități are zeci de litere și mai multe cuvinte. Denumirea inedită a provocat numeroase încurcături birocratice

Numele unei localități din Italia are zeci de litere și mai multe cuvinte. Denumirea inedită a provocat numeroase încurcături birocratice. Totuși, numele este păstrat de peste 150 de ani.
Numele unei localități are zeci de litere și mai multe cuvinte. Denumirea inedită a provocat numeroase încurcături birocratice
Foto: Pexels
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 10:19, Știri externe
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Cel mai lung nume acordat unei localități din Italia este San Valentino in Abruzzo Citeriore. Numele a fost stabilit în urmă cu 163 de ani și are 30 de litere împărțite în cinci cuvinte.

Localitatea se află în regiunea Abruzzo, provincia Pescara. Numele inedit a făcut mica localitate cunoscută. Totuși, denumirea a provocat și numeroase încurcături birocratice. De-a lungul anilor, unele documente au fost redactate greșit. În vremurile moderne, sistemele informatice utilizate de unele servicii poștale, în special în cazul plăților și tranzacțiilor, au dat erori din cauza numelui lung. Continuarea pe Mediafax Italia.

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