Înfrângere tăcută pentru Kaja Kallas. Un nou grup UE de consultanță în politică externă, anulat „din fașă”

În cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor apărării, desfășurată săptămâna trecută în Irlanda, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a anunțat înființarea unui nou organism consultativ care va reuni lideri politici și militari, cu scopul de a contribui la elaborarea unei noi abordări în domeniul apărării europene, potrivit Euronews.

„Scopul este ca unele dintre cele mai strălucite minți din domeniul securității și apărării să se reunească și să ofere soluții cu adevărat inovatoare privind modul în care putem acționa mai rapid pentru a acoperi aceste lacune și cum putem deveni mai eficienți”, a declarat Kallas în cadrul conferinței de presă de săptămâna trecută.

Inițiativa a fost anulată

Totuși, la câteva zile distanță, inițiativa a fost discret abandonată. Invitații la evenimentul de lansare, o discuție informală cu Kallas, care urma să aibă loc luni într-un cadru intim din Bruxelles, au fost informați, duminică după-amiază, despre anularea acestuia.

Decizia bruscă a venit după ce mai multe state membre s-au opus acestei măsuri. Acestea au considerat că este o direcție greșită, în pofida faptului că grupul a fost conceput exclusiv ca un organism consultativ, și nu ca unul împuternicit să ia decizii în numele statelor membre.

„Diagnosticul nu s-a schimbat: Europa trebuie să acționeze mai rapid în domeniul apărării. Europa trebuie în continuare să facă față problemei pe care grupul a fost conceput să o abordeze, și anume cum să consolideze apărarea europeană mai rapid”, a declarat pentru Euronews un oficial al UE, care a cerut să rămână anonim.

Grupul urma să-și extindă influența UE asupra politicii externe

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) se află deja sub presiune, pentru că președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a căutat în mod constant să-și extindă influența asupra politicii externe a Uniunii, intrând în conflict cu Kallas pe teme majore, precum relațiile cu Israelul.

Cea mai recentă propunere franco-germană ar plasa SEAE sub supravegherea directă a președintelui Comisiei Europene, deși i-ar conferi totodată Înaltului Reprezentant un portofoliu mult mai amplu.

Presiunea de a renunța la inițiativă înainte chiar de lansarea acesteia, chiar înainte ca numele participanților să fi fost anunțate, reprezintă o înfrângere politică semnificativă pentru Kallas, care abia recent pusese în funcție o nouă conducere a SEAE pentru a-și consolida poziția.