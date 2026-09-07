Finlanda începe procesul bărbatului care a fost acuzat că a abuzat online 361 de copii

Prezentarea publică are loc luni, la Tribunalul districtual din Pirkanmaa, urmând ca procesul să continue, marți, în ședință închisă, potrivit AFP, citată de Euronews.

Bărbatul este acuzat că a comis diverse infracțiuni sexuale asupra a 361 de copii în perioada 2019-2022. Victimele erau băieți din toată țara, potrivit postului public finlandez Yle.

În anul 2022, în cadrul unei percheziții asupra telefonului, într-o cauză legată de un alt dosar penal, poliția a găsit mii de videoclipuri și imagini în care apăreau copii, potrivit unui comunicat publicat în decembrie.

Bărbatul ar fi contactat copiii prin Snapchat, cerându-le să-și facă și să-i trimită fotografii sau videoclipuri în care apăreau îmbrăcați sumar sau complet dezbrăcați. De asemenea, le-ar fi cerut să facă acte sexuale, spun anchetatorii finlandezi.

Principalele acuzații aduse împotriva sa erau abuz sexual agravat asupra copiilor, abuz sexual asupra copiilor și distribuirea agravată a unei imagini care înfățișează copii într-un mod sexual, a declarat procurorul agenției de știri AFP înaintea procesului.

Bărbatul a recunoscut parțial faptele în timpul anchetei.

Cu aproximativ 45 de zile de audieri dedicate cazului, se preconizează că procesul va dura „cel puțin până la sfârșitul acestui an”, potrivit instanței.

În decembrie 2025, poliția finlandeză a anunțat că anchetează un bărbat de 27 de ani suspectat de 364 de infracțiuni sexuale împotriva copiilor.

Autoritatea Națională de Procuratură a declarat apoi, în iunie, că procurorii au decis să nu formuleze acuzații în trei dintre cazuri.