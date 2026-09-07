UE va crește investițiile în Groenlanda, pe fondul presiunilor lui Trump pentru controlul insulei

Ursula von der Leyen a început duminică o vizită de două zile în Groenlanda, menită să transmită un mesaj de sprijin pentru autoritățile din Groenlanda și Danemarca, care au respins ferm presiunile lui Trump de anexare a celei mai mari insule din lume, relatează Reuters.

UE pregătește investiții mai mari în Groenlanda

În calitate de șefă a executivului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen este așteptată să anunțe planuri de investiții în sectoare precum mineralele critice, comunicațiile prin satelit și energia regenerabilă în Groenlanda, teritoriu semiautonom care face parte din Regatul Danemarcei.

Duminică, la Nuuk, capitala Groenlandei, von der Leyen a declarat că pachetul va fi „substanțial”, fără să ofere însă alte detalii.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că țara sa dorește să dezvolte în continuare „prietenia apropiată și parteneriatul bun” cu UE.

Vizita Ursulei von der Leyen reflectă importanța geopolitică tot mai mare a Arcticii pentru marile puteri, precum Statele Unite, Rusia, China și UE, în condițiile în care topirea gheții deschide noi rute maritime și face mai accesibile bogățiile minerale ale regiunii.

„Peisajele spectaculoase și frumusețea naturală a Groenlandei vor rămâne mult timp în memoria mea. Dar la fel și urmele vizibile ale schimbărilor climatice asupra calotei glaciare”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

„Pe măsură ce gheața se topește, o nouă realitate începe să prindă contur”, a adăugat aceasta.

Disputa cu Trump privind controlul insulei

Președintele american Donald Trump a provocat în acest an o criză în relațiile dintre Statele Unite și Europa și tensiuni în cadrul NATO, după ce și-a intensificat cererile ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, susținând că Danemarca, stat membru al Alianței, nu este capabilă să apere teritoriul.

Oficialii europeni au subliniat că Groenlanda face parte din teritoriul acoperit de NATO și beneficiază, prin urmare, de garanțiile de apărare colectivă ale Alianței. De asemenea, Statele Unite au deja dreptul de a-și extinde prezența militară pe insulă, în baza unui tratat în vigoare de mai multe decenii.

Tensiunile s-au redus după ce Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit la Davos, în ianuarie, ca Statele Unite, Danemarca și Groenlanda să înceapă negocieri pentru soluționarea divergențelor, iar NATO să își consolideze rolul în securitatea Arcticii.

Discuțiile trilaterale nu au dus însă până acum la un acord, iar la summitul NATO desfășurat în Turcia, în luna iulie, Trump și-a reiterat poziția potrivit căreia Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda.

În timp ce Danemarca este membră a Uniunii Europene, Groenlanda a părăsit blocul comunitar în 1985. Locuitorii săi sunt însă, în calitate de cetățeni danezi, și cetățeni ai Uniunii Europene.

Uniunea Europeană finanțează de mult timp proiecte în Groenlanda, în special prin acorduri privind drepturile de pescuit și prin sprijinirea sistemului de educație. Potrivit oficialilor europeni, pachetul care urmează să fie anunțat de Ursula von der Leyen va presupune atât o creștere semnificativă a finanțării, cât și extinderea domeniilor care vor beneficia de fonduri europene.