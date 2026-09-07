Buzoianu vrea Inspecția Apelor Române la nivel național: „Fără presiunea baronilor locali”

Diana Buzoianu relatează că mai mulți inspectori ai Apelor Române i-au semnalat presiuni exercitate de conducerile locale înainte sau în timpul controalelor. Una dintre situațiile relatate se referă la folosirea mașinilor instituției pentru deplasările în teren.

„Mi s-a spus de la conducere că nu primesc mașina din instituție să merg în control, în calitate de inspector, până nu spun unde mă duc să fac controlul”, povestește unul dintre inspectorii citați de Buzoianu, referindu-se la condițiile în care putea folosi mașina instituției pentru deplasările în teren.

Relatarea unui alt inspector vizează chiar modul în care i s-ar fi cerut să desfășoare controlul: „Am ajuns acolo și mi s-a explicat de conducere că nu trebuie să văd diverse nereguli”.

O altă mărturie citată de ministrul Mediului descrie relațiile dintre conducerile locale și operatorii care ar trebui verificați: „La nivel local șefii de instituții se știu cu cei care trebuie să fie controlați de noi”.

Reglementarea și controlul, sub aceeași conducere

Potrivit Dianei Buzoianu, actuala organizare a ANAR creează un conflict de interese la nivelul administrațiilor bazinale. Directorii administrațiilor bazinale au atribuții atât în procesul de reglementare a activității operatorilor economici din teritoriu, cât și în coordonarea controalelor care îi vizează.

„Chiar în acest raport e explicat clar că există un conflict vădit la directorii de administrații bazinale care semnează toate actele de reglementare pentru operatorii economici din local și apoi coordonează și activitatea de control pentru acei operatori locali”, afirmă ministrul, făcând referire la raportul de analiză organizațională realizat recent pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), care stă la baza propunerii de reorganizare a instituției.

În aceste condiții, Buzoianu propune ca, în cadrul reorganizării ANAR, activitatea de inspecție să fie scoasă din subordinea conducerilor locale și mutată la nivel național.

„Vom schimba această realitate!”, spune ministrul, precizând că scopul este ca „baronii locali” să nu mai poată exercita presiuni asupra inspectorilor.

Zeci de nereguli descoperite la Apele Române

Verificările Ministerului Mediului în cazul structurilor locale ale Apelor Române au scos la iveală exploatări de agregate minerale realizate fără autorizații, în unele cazuri pe suprafețe întinse, dar și lipsa unor controale din partea instituțiilor care ar fi trebuit să verifice aceste activități.

În cazul unora dintre exploatări, Corpul de Control a constatat că acestea au funcționat ani la rând fără să fie verificate de autoritățile responsabile, deși amploarea intervențiilor asupra terenului era vizibilă.

La companiile Mineralport și Pond Star, Ministerul Mediului a constatat exploatări ilegale pe aproximativ 100 de hectare, iar verificările au indicat prejudicii de ordinul zecilor de milioane de lei. Rezultatele controlului au fost transmise Parchetului General pentru continuarea cercetărilor.

Diana Buzoianu a criticat în repetate rânduri modul în care funcționează structurile locale, spunând că ANAR a devenit „un sistem vulnerabil”, condus prea mult timp „mai degrabă la comandă politică”. Ministrul a acuzat, de asemenea, lipsa unor măsuri împotriva celor care au ignorat ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane de lei.

Inspectorii nu vor mai răspunde șefilor locali

Buzoianu spune că reorganizarea ar trebui să elimine inclusiv posibilitatea ca un inspector să fie dependent ierarhic de un director local care îi poate influența controalele.

„Niciun inspector din cadrul Apelor Române nu trebuie să mai fie supus presiunilor de la nivel local, în urma intervențiilor baronilor locali pe lângă directorii Sistemelor de Gospodărire a Apelor sau ai administrațiilor bazinale”, a transmis ministrul.

Buzoianu a adăugat că, în noua organizare propusă, inspectorii nu vor mai fi subordonați unor directori care ar putea încerca să-i determine „să se uite în altă direcție” și să ignore problemele de mediu.

Propunerea urmează să fie inclusă în procesul de reorganizare a Administrației Naționale „Apele Române”.