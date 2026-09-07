Șofer de microbuz cu 14 elevi, prins băut la volan, în prima zi de școală, în Timiș | Ce alcoolemie avea

Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, în județul Timiș, a fost oprit luni de polițiști și depistat băut. Bărbatul a rămas fără permis pentru 90 de zile și a primit o amendă de peste 4.000 de lei.

Incidentul s-a produs pe raza orașului Gătaia, în timpul unei acțiuni de control desfășurate de polițiști pentru verificarea transportului de elevi.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, șoferul conducea un microbuz în care se aflau 14 elevi, pe ruta Jamu Mare – Gătaia, când a fost oprit de oamenii legii.

Șoferul avea 0,35 mg/l alcool în aerul expirat

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma abaterii constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională de 4.325 de lei.

Totodată, permisul de conducere al bărbatului a fost reținut, iar dreptul acestuia de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile.

Cazul este cu atât mai sensibil cu cât șoferul se afla la volanul unui microbuz destinat transportului școlar, având la bord 14 copii.

Polițiștii continuă controalele în transportul școlar

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că acțiunile de verificare a transportului școlar vor continua.

Scopul controalelor este prevenirea accidentelor rutiere și creșterea nivelului de siguranță pentru elevii care folosesc zilnic transportul școlar.

Autoritățile recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de circulație, în special în cazul conducătorilor auto care efectuează transport de persoane și, implicit, transportă copii.