ANSVSA intensifică verificările în școli și firmele de catering la începutul anului școlar

Inspectorii sanitari veterinari verifică blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli, inclusiv unitățile cu program normal, after-school, semi-internat sau internat. Sunt vizate și companiile care asigură servicii de catering pentru instituțiile de învățământ.

Potrivit ANSVSA, principalul obiectiv al controalelor este prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în rândul copiilor și verificarea respectării normelor naționale și europene privind siguranța alimentelor.

„Prioritatea absolută a instituției noastre este asigurarea unui mediu sigur pentru elevi, iar acest lucru presupune ca fiecare masă servită în școli, grădinițe sau prin servicii de catering să respecte cele mai riguroase standarde de igienă și siguranță alimentară”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Inspectorii DSVSA din toate județele și din București verifică, printre altele, existența documentelor de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară pentru blocurile alimentare și firmele de catering.

Cum se fac controalele

Controalele vizează și condițiile de igienă din spațiile de depozitare, preparare și servire a mesei, starea suprafețelor și a echipamentelor, precum și modul de gestionare a deșeurilor alimentare.

Un alt punct important al verificărilor îl reprezintă trasabilitatea și calitatea materiilor prime. Inspectorii controlează documentele privind proveniența alimentelor și urmăresc să nu fie utilizate produse expirate sau necorespunzător etichetate.

De asemenea, sunt verificate temperaturile de depozitare ale produselor perisabile și respectarea lanțului frigorific în timpul transportului preparatelor furnizate prin serviciile de catering.

ANSVSA verifică și respectarea regulilor privind personalul care manipulează alimentele, inclusiv existența fișelor medicale, purtarea echipamentului de protecție și cunoașterea normelor de igienă.

Cum poți sesiza probleme privind produsele oferite copiilor

În cazul în care sunt descoperite produse care prezintă un risc iminent pentru sănătatea copiilor, acestea vor fi retrase din consum și dirijate către unități autorizate pentru neutralizare.

Totodată, în cazul unor deficiențe grave de igienă sau al unor nereguli structurale, precum și atunci când problemele constatate la controalele anterioare nu au fost remediate, ANSVSA poate aplica amenzi și poate dispune suspendarea temporară sau interzicerea activității blocurilor alimentare ori a cantinelor.

Autoritatea le solicită conducerilor unităților de învățământ să fie atente la recepția alimentelor și la modul în care sunt respectate contractele încheiate cu firmele de catering.

Părinții și reprezentanții legali ai elevilor pot sesiza eventualele nereguli privind siguranța alimentară la Call Center ANSVSA, la numărul 0800.826.787, apel gratuit din orice rețea, sau prin e-mail.