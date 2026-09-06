Sezonul conservelor vine cu un risc ignorat de mulți. De ce sterilizarea borcanelor nu trebuie făcută „după ochi”

Conservarea alimentelor prin tratament termic trebuie realizată în condiții precise, avertizează specialiștii citați de publicația franceză Le Monde, care atrage atenția în special asupra intoxicațiilor alimentare și botulismului.

Conservarea prin căldură nu trebuie făcută „după ochi”

Pregătirea proviziilor pentru iarnă folosind fructele și legumele de la sfârșitul verii rămâne o practică răspândită, iar una dintre metodele utilizate este conservarea prin căldură.

Deși procedeul este transmis deseori din generație în generație și poate părea lipsit de dificultăți, lucrurile sunt mai complicate atunci când vine vorba despre siguranța alimentară.

Vanessa Lépinard, profesoară în mai multe școli de gastronomie din Franța, avertizează că există reguli foarte exacte care trebuie urmate pentru ca persoanele care pregătesc conservele să nu se expună unor pericole.

Unul dintre elementele esențiale este tratamentul termic. Procesul trebuie să respecte parametri exacți de timp și temperatură, astfel încât microorganismele periculoase din interiorul recipientului să fie eliminate.

Botulismul, unul dintre riscurile asociate conservelor pregătite necorespunzător

Miza nu este doar păstrarea gustului sau prelungirea duratei de viață a alimentelor. Nerespectarea regulilor de igienă și conservare poate crea condiții pentru apariția unor intoxicații alimentare grave.

Materialul publicat de Le Monde atrage în mod explicit atenția asupra botulismului și subliniază că pregătirea conservelor trebuie făcută după reguli stricte pentru reducerea riscului.

Subiectul este relevant și în România, unde pregătirea conservelor de casă, de la roșii și zacuscă până la compoturi și alte produse puse la borcan, rămâne o tradiție în numeroase gospodării. Tocmai familiaritatea cu această practică poate crea impresia că sterilizarea poate fi realizată „după ochi”, după reguli transmise din generație în generație.

Aciditatea alimentelor, esențială pentru stabilirea temperaturii potrivite