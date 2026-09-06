Toamna începe altfel în Grecia: tradiția veche de mii de ani care adună familii întregi în vii

Pentru greci, recoltarea strugurilor nu a fost niciodată doar o muncă agricolă. A fost un moment al comunității, legat de vin, de credință și, încă din Antichitate, de zeul Dionysos, scrie Greekreporter.

O tradiție care începe când vara încă nu s-a terminat

Recoltarea are loc, în general, la sfârșitul lunii august și în septembrie. Este o perioadă în care vremea poate deveni imprevizibilă, iar ploile de început de toamnă pot afecta recolta. Din acest motiv, lucrul în vie trebuie terminat rapid. În satele și regiunile viticole, familiile, rudele și vecinii se adună încă de dimineață. Fiecare are o sarcină: unii culeg strugurii și îi așază cu grijă în coșuri mari, în timp ce ceilalți transportă și încarcă recolta. Munca este însoțită de cântece, glume și tachinări, transformând recoltarea într-un eveniment social.

Momentul în care strugurii deveneau vin

După cules, strugurii sunt transportați către locul unde începe procesarea. În trecut, una dintre cele mai importante etape era călcatul strugurilor cu picioarele. În Grecia, această practică tradițională este cunoscută sub numele de „patitiri”. Oamenii intrau în teascuri și zdrobeau strugurii, iar mustul era apoi lăsat să fermenteze. În metodele tradiționale, vinul putea fi păstrat ulterior în butoaie de lemn timp de aproximativ trei luni. Astăzi, utilajele moderne au înlocuit aproape peste tot această metodă, mult mai eficientă din punct de vedere economic. Dar obiceiul a rămas în memoria comunităților.

Ritualuri care diferă de la o regiune la alta

Recoltarea strugurilor are numeroase tradiții locale. În Lefkada, de exemplu, soțiile proprietarilor de vii umpleau coșurile cu strugurii aleși, îi acopereau cu frunze și ascundeau în interior o piatră pe care o lingeau înainte. Coșurile erau apoi păstrate până iarna într-un loc secret, cunoscut doar de ele. În Macedonia, femeile care participau la recoltă primeau în mod tradițional șorțuri din lână oferite de soția proprietarului viei. În alte regiuni, viticultorii lăsau intenționat o mică porțiune de vie neculeasă, ca ofrandă și mulțumire adresată lui Dumnezeu.

De la Dionysos la sărbătoarea recoltei

Importanța recoltei merge mult mai în urmă decât tradițiile rurale moderne. În Grecia antică, recoltarea strugurilor avea și o dimensiune religioasă și era asociată cu Dionysos, zeul vinului. Sursa relatează un ritual în care tineri îmbrăcați în haine de femei și purtând ciorchini de struguri alergau de la templul lui Dionysos din Atena către templul Atenei din Faliro. Astfel, ceea ce astăzi poate părea o simplă perioadă de recoltare era cândva legat de sărbători și ceremonii religioase.

Pe insula unde viile au 3.500 de ani

Una dintre cele mai interesante tradiții se păstrează în Santorini, unde se află unele dintre cele mai vechi vii cunoscute din lume, cu o istorie de aproximativ 3.500 de ani. Recolta anuală poartă numele de „Vendema”, iar pregătirile încep încă din primele zile ale lunii august. Strugurii sunt duși la vinăria tradițională numită „Kanava”, unde cei verzi și cei mov sunt separați și presați. În trecut, momentul călcatului strugurilor venea însă cu o problemă mai puțin plăcută: mirosul mustului putea fi extrem de puternic. Cei care intrau în teascuri își spălau bine picioarele, se îmbrăcau lejer și purtau eșarfe pe cap. Unii își puneau chiar frunze de busuioc după urechi, pentru a avea un miros mai plăcut în timp ce zdrobeau strugurii.

O tradiție legată și de credință

Pe insula Ikaria, în trecut, prima recoltă era legată de sărbătoarea Sfântului Ilie, pe 20 iulie. Viticultorii duceau la biserică struguri din prima recoltă, pentru a fi binecuvântați de preot. Gestul avea rolul de a asigura, simbolic, o recoltă bună pentru restul anului. Iar după încheierea călcatului strugurilor avea loc o mare sărbătoare prin care oamenii mulțumeau pentru recolta obținută.

Grecia modernă păstrează ritualul

Tehnologia a schimbat radical modul în care sunt produși strugurii și vinul. Mașinile au înlocuit o parte din munca manuală, iar teascurile moderne au făcut procesarea mult mai rapidă. Totuși, în multe regiuni, spiritul recoltei a rămas același: oameni care se adună, muncesc împreună și sărbătoresc rezultatul. Iar septembrie oferă un motiv în plus pentru a privi Grecia dincolo de plajele și insulele sale. În spatele destinațiilor turistice se află un calendar rural cu ritualuri transmise din generație în generație, în care strugurele marchează nu doar începutul toamnei, ci și legătura dintre comunitate, credință și vin.