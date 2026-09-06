Cutremur în Vrancea la primele ore ale dimineții. Seismul a avut magnitudinea 4,1

Mișcarea seismică a fost înregistrată la ora 07:04:18, ora locală a României. Cutremurul a avut magnitudinea ML 4,1 și s-a produs la o adâncime de 149,6 kilometri.

Potrivit informării INCDFP, intensitatea seismului a fost II.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din centrul și sud-estul țării. Cutremurul s-a produs la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și la 59 de kilometri est de Brașov.

De asemenea, epicentrul a fost situat la 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focșani și 75 de kilometri nord de Ploiești.

Vrancea, principala zonă seismică a României

Seismul de duminică dimineață s-a produs la o adâncime caracteristică activității seismice intermediare din regiunea Vrancea, cea mai importantă zonă seismică din România.

Cutremurele vrâncene se produc la diferite adâncimi, iar cele intermediare pot fi percepute pe suprafețe extinse atunci când au magnitudini suficient de ridicate. Informarea INCDFP privind evenimentul de duminică nu indică însă producerea unor pagube.

Seismul din România vine într-o perioadă cu mai multe cutremure de magnitudine peste 5 înregistrate în diferite regiuni ale lumii. Sâmbătă seară, un cutremur cu magnitudinea MB 5,1 s-a produs în zona Insulelor Fox din arhipelagul Aleutinelor, Alaska, iar în aceeași zi a fost raportat un seism MB 5,2 în zona centrală a Dorsalei Medio-Atlantice.

În 4 septembrie, un cutremur cu magnitudinea MB 5,5 a fost înregistrat în Java, Indonezia. Totodată, zona Insulelor Fox din Alaska a fost afectată pe 3 septembrie de o serie de seisme, cu magnitudini cuprinse între 5,1 și 5,6.

În România, cel mai recent eveniment raportat de INCDFP duminică dimineață rămâne cutremurul cu magnitudinea 4,1 din zona seismică Vrancea-Buzău, produs la ora 07:04.