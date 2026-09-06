Din 7 septembrie începe noul an școlar 2026-2027. Calendarul complet al cursurilor și vacanțelor

Anul școlar 2026–2027 începe administrativ la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial.

Totuși, elevii se întorc la cursuri luni, 7 septembrie 2026. Ultima zi de școală este vineri, 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat.

36 de săptămâni de cursuri și cinci module

Primul modul se desfășoară de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Urmează vacanța de toamnă, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie.

Al treilea modul începe luni, 11 ianuarie 2027, iar data încheierii acestuia diferă de la un județ la altul, deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

Astfel, data de încheiere a celui de-al treilea modul poate fi: vineri, 12 februarie 2027; vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027.

Elevii vor avea o săptămână de vacanță în intervalul 15 februarie–7 martie 2027. În funcție de data la care se va lua această vacanță, cel de-al patrulea modul va începe luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie și se va încheia vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se termină marți, 4 mai 2027. Elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai.

Ultimul modul va începe miercuri, 5 mai 2027, și se termină vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și durează până duminică, 5 septembrie 2027.

Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme

Pentru elevii din anii terminali, cursurile se încheie mai devreme, în timp ce alții vor termina mai târziu:

clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină pe 4 iunie 2027;

elevii claselor a VIII-a termină pe 11 iunie 2027;

majoritatea elevilor termină pe 18 iunie 2027;

clasele din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile stabilite prin ordin, și elevii din învățământul profesional termină pe 25 iunie 2027;

Zile libere în anul școlar 2026-2027. Când nu se fac cursuri

În anul școlar 2026-207, elevii și profesorii vor avea zile libere.

Pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a educației, nu vor fi organizate cursuri.

De asemenea, elevii și profesorii nu merg la școală în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile nelucrătoare prevăzute de lege. Acestea sunt:

luni, 30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei și marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României; împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie rezultă patru zile consecutive fără cursuri;

marți, 1 iunie 2027 – Ziua Copilului, sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Alte sărbători legale cad în 2026-2027 chiar în timpul vacanțelor elevilor.