Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aproape de frontiera cu Ucraina

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:42.