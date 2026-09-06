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Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aproape de frontiera cu Ucraina

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, sâmbătă, un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aproape de frontiera cu Ucraina
Sursă foto: Agenția Media a Armatei
Laura Buciu
06 sept. 2026, 07:31, Social
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Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:42.

 

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