Controverse înaintea noului an școlar la Cluj. Ce spune ISJ despre participarea elevilor la slujba Te Deum

Informația a fost publicată joi de ziarul Știri de Cluj, care a prezentat și precizările ulterioare ale Inspectoratului, potrivit cărora participarea este facultativă, nu obligatorie.

Câte o clasă de la unitățile școlare din Cluj-Napoca

Slujba de binecuvântare pentru începutul anului școlar 2026-2027 este programată luni, 7 septembrie, de la ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Aceasta urmează să fie oficiată de IPS Andrei, în prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar, a profesorilor, elevilor și părinților.

Controversa a fost generată de formularea folosită în documentul transmis școlilor. Potrivit adresei, „unitățile școlare din Cluj-Napoca vor asigura participarea unei clase de elevi sub supravegherea profesorului de religie”.

Formularea putea fi interpretată în sensul că fiecare unitate de învățământ trebuie să desemneze o clasă care să participe la evenimentul religios, desfășurat chiar în prima zi a noului an școlar.

ISJ Cluj: Este o invitație, participarea are caracter facultativ

După apariția informațiilor în spațiul public, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a revenit cu explicații și a precizat că adresa trebuie interpretată drept o invitație.

Instituția a subliniat că participarea la slujba Te Deum „are caracter facultativ, nu obligatoriu” și că libertatea de conștiință și dreptul fiecărei persoane de a alege sunt respectate.

Inspectoratul a mai transmis că înțelege sensibilitatea subiectului și și-a exprimat regretul pentru eventualele îngrijorări provocate de mesajul inițial.

Noul an școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie, iar slujba de la Catedrala Mitropolitană este programată în aceeași zi, de la ora 12:00.