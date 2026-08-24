Rezultatele finale la Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: peste 10.500 de candidați au promovat

Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni, 24 august, rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului 2026.

După reevaluarea lucrărilor contestate, rata generală de promovare a crescut cu 3,1 puncte procentuale, de la 33,8% la 36,9%.

Dintre candidații care au absolvit liceul în acest an, 7.273 au reușit să promoveze, ceea ce corespunde unei rate de succes de 37,8%.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, rata de promovare a fost de 34,9%, fiind declarați admiși 3.237 de candidați.

Peste 28.000 de candidați s-au prezentat la examen

Pentru sesiunea din august s-au înscris 33.455 de candidați, însă la probe s-au prezentat 28.500 dintre aceștia. Rata de participare a fost astfel de 85,2%.

Ministerul Educației precizează că 56 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia sunt incluși în totalul candidaților prezenți utilizat la calcularea ratei de promovare.

Pentru promovarea Bacalaureatului, un candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.

Rezultatele au fost publicate în format anonimizat

Rezultatele finale au fost afișate luni, de la ora 9:00, atât pe platforma dedicată examenului de Bacalaureat, cât și în centrele de examen.

La fel ca în sesiunile precedente, listele au fost publicate în format anonimizat, pentru respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.

A doua sesiune a Bacalaureatului este destinată inclusiv absolvenților care nu au promovat examenul în sesiunea de vară, celor care nu s-au putut prezenta atunci sau candidaților din promoțiile anterioare care mai au probe de susținut.

Rezultatele finale arată că, în pofida creșterii înregistrate după contestații, mai puțin de patru din zece candidați prezenți la sesiunea din august au reușit să obțină diploma de Bacalaureat.