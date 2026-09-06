Accident rutier în Iași: un microbuz cu șase persoane la bord s-a răsturnat

La locul accidentului au intervenit pompierii cu o autospecială de intervenție și stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat. De asemenea, la fața locului au fost mobilizate două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Toate cele șase persoane implicate în accident au fost evaluate medical la fața locului.

În urma evaluării, două dintre acestea au necesitat transportul la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările și cauzele exacte în care s-a produs accidentul.