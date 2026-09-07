Haine, pantofi și parfumuri contrafăcute de 1,8 milioane de lei, găsite de polițiști la graniță

Este vorba despre un număr de 2.000 de astfel de bunuri contrafăcute, potrivit polițiștilor. Dacă ele ar fi fost vândute la preț de produse de marcă, valoarea estimată s-ar ridica la 1,8 milioane de lei.

O parte din aceste produse, peste 900 de articole, estimate la 200.000 de lei au fost găsite de polițiștii Grupului de Nave Mangalia pe DN39. Acestea erau aduse în Turcia de 4 cetățeni români.

Mărfurile au fost găsite de polițiști în cadrul controalelor de miercurea și joia trecută, asupra a două autocare, dar și un microbuz care veneau din Turcia.

Cei patru români nu aveau documente de proveniență pentru hainele, parfumurile, cosmeticele, îmbrăcămintea și încălțămintea adusă din Turcia.

Haine contrafăcute aduse din Republica Moldova

Tot joia trecută, polițiștii din vama Negru Vodă au descoperit, în cadrul unui control pe DN 38 asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova, peste 1.000 de articole contrafăcute de îmbrăcăminte, estimate la o valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei.

Acestea se aflau în posesia unui cetățean român, care nu deținea documente de proveniență și nici acordul titularilor mărcilor pentru punerea acestora în circulație.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră fac cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

Toate hainele, parfumurile, încălțămintea și cosmeticele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar ulterior polițiștii vor lua măsuri legale.