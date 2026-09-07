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Nicușor Dan, despre problema mamelor minore și a abandonului școlar: Ne învârtim tot timpul în jurul acelorași întrebări

Nicușor Dan, despre mamele minore și abandonul școlar: Ne învârtim în jurul acelorași întrebări Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre problema mamelor minore și a abandonului școlar în timpul unei vizite la o școală din comuna Curcani, județul Călărași. Șeful statului a subliniat că problema poate fi remediată prin educație și stimularea profesorilor „pentru a atrage copiii la clasă”.
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Nicușor Dan: De multe ori, părinții cred că știu mai bine decât profesorii cum trebuie educați copiii
Nicușor Dan: De multe ori, părinții cred că știu mai bine decât profesorii cum trebuie educați copiii
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 13:01, Politic
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Nicușor Dan a subliniat că una dintre soluțiile pentru prevenirea abandonului școlar este educația și formarea, încă de la vârste mici. 

„Unul este educația însăși. Să sădim încă de la vârste fragede faptul că a avea un parcurs școlar cât mai lung pentru că asta te ajută în viața ta adultă”, a declarat șeful statului despre fenomenul mamelor minore. 

Șeful statului a vorbit despre abandonul școlar și condițiile concrete pe care le întâmpină un copil la intrarea pe porțile școlii și a subliniat nevoia prioritizării educației din perspectivă bugetară. 

„Aici o chestiune de structură și financiară, ce găsește copilul când vine la școală? Am văzut că programul Masă Caldă a adus beneficii și eu cred că dacă am văzut utilitatea acestui program putem să tăiem din multe alte locuri astfel încât să facem un program național coerent Masă Caldă”, a declarat Dan. 

Nu în ultimul rând, președintele a subliniat rolul individual al profesorilor în menținerea copiilor în sistemul de educație, evidențiind din nou nevoia creșterii stimulentelor financiare pentru cadrele didactice. 

„Cum am spus despre colectivul profesoral de aici din școală, ce face profesorul în mod individual pentru a trage copilul la școală este foarte important. Dacă vrem să facem asta la nivel global, întrebarea este cum stimulăm profesorul să o facă. Ne învârtim tot timpul în jurul acelorași întrebări”, a conchis președintele

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