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Nicușor Dan afirmă că ar fi „foarte sănătos” ca România să aibă o lege a salarizării până la finalul anului: Sunt multe inechități, nu numai în învățământ

Președintele Nicușor Dan spune că România are nevoie de o nouă lege a salarizării și consideră că ar fi „foarte sănătos” ca aceasta să fie adoptată în cursul acestui an.
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Iulian Moşneagu
07 sept. 2026, 13:03, Politic
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Întrebat, în timpul unei vizite la o școală gimnazială din Curcani, județul Călărași, despre nemulțumirile personalului didactic privind salarizarea, Nicușor Dan a afirmat că problemele nu se limitează la sistemul de educație.

„Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase”, a declarat președintele.

El a adăugat că autoritățile trebuie să urmărească, pe termen mediu, corectarea acestor inechități, „în special în sistemul de educație”.

„E nevoie de o lege a salarizării”

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă poate garanta că problema legii salarizării nu va fi din nou amânată. Președintele a afirmat că liderii politici cu care a discutat au înțeles necesitatea adoptării unei noi legi.

„Pot să vă spun că liderii politici cu care am vorbit au înțeles necesitatea. Cu cât timp nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt deja de ordinul zecilor de mii, în care, să spun, că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice. Și, până la urmă, asta va încărca instanțele, va pierde bani de la buget și va genera tensiuni sociale. Deci e nevoie de o lege a salarizării”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că adoptarea legii în 2026 ar transmite un semnal pozitiv și agențiilor de rating.

„Din perspectiva agențiilor de rating, care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale, ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an. Eventual, odată cu legea bugetului național pe 2027”, a declarat președintele.

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