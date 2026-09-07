Ilie Năstase, nou conflict cu soția: polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu

Potrivit Poliției, incidentul a fost sesizat în jurul orei 20.40, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost solicitați să intervină în urma unui conflict verbal între cei doi soți.

Femeia le-a spus polițiștilor că bărbatul ar fi insultat-o și amenințat-o. Aceasta a precizat, de asemenea, că între cei doi exista de mai mult timp o situație conflictuală, însă până în acel moment nu sesizase autoritățile.

Conflictul, între Ilie Năstase și soția sa

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar în urma evaluării au stabilit că exista un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea femeii să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică.

În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile stabilite prin acesta.

Femeia a solicitat și monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că este vorba despre un conflict între fostul tenismen Ilie Năstase și soția sa, Ioana.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.