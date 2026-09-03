Prima pagină » Știrile zilei » Judecătoarea care a strâns semnături după momentul Recorder, trimisă în judecată disciplinară pentru „presiuni și amenințări”. Ce acuzații i se aduc Sorinei Marinaș

Judecătoarea care a strâns semnături după momentul Recorder, trimisă în judecată disciplinară pentru „presiuni și amenințări”. Ce acuzații i se aduc Sorinei Marinaș

Judecătoarea Sorina Iolanda Marinaș, de la Curtea de Apel Craoiva, a fost trimisă în judecată disciplinară de către Inspecția Judiciară.
Judecătoarea care a strâns semnături după momentul Recorder, trimisă în judecată disciplinară pentru
Sorina Matei
03 sept. 2026, 18:10, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inspecția Judiciară a exercitat la finalul lunii iulie o acțiune disciplinară împotriva judecătoarei Marinaș Sorina-Iolanda, judecător din cadrul Curții de Apel Craiova, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. k)  din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, anunță instituția.

Presiuni și amenințări pentru concursul de promovare în funcții

Magistrații inspecției susțin că Sorina Marinaș a exercitat „presiuni și amenințări transmise prin intermediul altor persoane și, ulterior,  prin intermediul rețelelor sociale către membrii comisiei de evaluare constituite la Curtea de Apel Craiova pentru concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor la tribunale în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026″.

Impunerea unui anumit rezultat al concursului

Demersurile ar fi fost realizate cu scopul impunerii unui anumit rezultat al concursului de promovare (în sensul ca un anumit candidat să fie admis și alți candidați anume să fie respinși) întrunește elementele abaterii disciplinare constând în imixtiunea în activitatea altor judecători, spune Inspecția.

Situația judecătoarei Marinaș se află pe rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Informația a fost publicată inițial de Lumea Justiției.

A strâns liste după documentarul Recorder

În decembrie 2025, judecătoarea Marinaș a postat pe Facebook  o lista cu 178 de procurori și judecători care au semnat un mesaj de susținere pentru magistrați, după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Într-o intervenție video tot pentru Recorder, judecătoarea a avertizat public că la nivelul Inspecției Judiciare existau discuții intense pentru a-i „potoli” și a aplica „repercusiuni” împotriva magistraților care au îndrăznit să expună public problemele din sistem.

Altă cercetare a lui Marinaș după o postare controversată pe rețelele de socializare

În octombrie 2025, aceeași judecătoare Sorina Marinaș a fost vizată de o sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare. Acțiunea a pornit după ce judecătoarea a postat pe rețelele sociale detalii despre o condamnare de 30 de ani dată unui recidivist care încercase să își ucidă soția, afirmând public că nu are „niciun sentiment de milă” și că a scăpat societatea de o „bombă cu ceas”. Ea a catalogat atunci demersul instituției drept o încercare de intimidare.

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi
Gandul
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
Cancan
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
Prosport
Horațiu Potra este liber. A scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar de către Înalta Curte de Casație și Justiție
Libertatea
Românii ar putea scăpa de cea mai enervantă parte a reciclării. Noul aparat în care bagi tot sacul cu sticle
CSID
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia