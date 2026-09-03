Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a DNA a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 03 septembrie 2026, față de următorii inculpați:

CRAINIC ION-DACIAN , inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Timișoara din cadrul A.N.A.F ., pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de trafic de influență,

C. G. , om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de cumpărare de influență,

V. A., (Varga Andrei) persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de complicitate la trafic de influență.

Surse susțin că Andrei Varga este fiul omului de afaceri Neluțu Varga.

Șeful din Finanțele Publice Timișoara ar fi acceptat o promisiune de 1,5 milioane de euro

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 04 decembrie 2025, în calitatea menționată, inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat, în mod direct, promisiunea inculpatului C.G., om de afaceri, de a primi suma de 1.500.000 euro, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 21.000.000 lei) în favoarea societății comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.

1 milion de euro pentru Crainic, 500.000 de euro pentru Varga

Acceptarea promisiunii făcute în scopul descris anterior ar fi fost reiterată la data de 19 decembrie 2025, când inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi precizat și că, din suma de 1.500.000 euro, va opri 1.000.000 euro pentru sine și pentru complicele său inculpatul A.V., iar 500.000 euro pentru funcționarii despre care a lăsat să se înțeleagă că vor rezolva cererea omului de afaceri,

În plus, la data de 09 martie 2026, inculpatul Crainic Ion-Dacian, în aceeași calitate, ar fi acceptat, în mod indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea aceluiași om de afaceri, inculpatul C. G., de a primi suma de 100.000 euro, acceptare reiterată la data de 18 martie 2026, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care Crainic Ion-Dacian a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum și rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 5.000.000 lei), în favoarea unei societăți comerciale reprezentate în fapt de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii, ori consultanță pe fonduri europene.

„Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, respectiv interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanțe, interdicția de a părăsi țara, iar în cazul inculpatului Crainic Ion-Dacian și interdicția de exercita funcții de angajat în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. De asemenea, inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale”, anunță DNA.