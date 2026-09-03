Secția de Judecători a CSM a luat în discuție cazul judecătoarei Liliana Alexe și a decis să acorde termen în cauză până la data de 9 septembrie 2026, ora 12.30, săptămâna viitoare.

Inspecția Judiciară a făcut la începutul săptămânii o propunere oficială către CSM de suspendare din funcție a magistratului Cătălina Liliana Alexe, în baza art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Înregistrările scandalului din ședința Curții Supreme, prezentate în exclusivitate de Mediafax, unde judecătoarea Alexe a finalizat fiind scoasă din sală de un jandarm, arată că magistratul a venit în ședință și s-a prezentat fie „terț interesat„, fie „spectator„, fie „judecător” al cauzei.

Judecătoarea Alexe a spus chiar că își asumă să asigure solemnitatea ședinței deși nu ea făcea parte din completul ședinței din 26 august 2026. Ulterior a și mulțumit „publicului pentru atenție” către care vorbea în sală.

Din înregistrări reiese că judecătoarea a spus textual că în recursul din dosarul ROMATSA de la ÎCCJ este prezentă în diverse calități oficiale:

„prezența mea în calitate de spectator”/ „simplu spectator” „mă așez lângă dumneavoastră ca un simplu om” „judecătorul de fond…a acestui caz” „judecător cercetat în verificările prealabile ale Inspecției Judiciare” „Sunt terț interesat în acest dosar…” „sunt judecător al cauzei. Am avut relații personale…” „domnul jandarm, sunt judecător!” „judecător de drept public în România”

Magistratul Alexe a fost evacuat din sală de ședință a ÎCCJ, după vociferări repetate, de către un jandarm. La final, până și omul de la pază i-a transmis judecătoarei Alexe că „dumneavoastră ați creat situația, nimeni altcineva…”.

Liliana Alexe este judecătoarea de la Curtea de Apel București (Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) care a emis în februarie o decizie fără precedent de suspendare a activității ROMATSA (Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian).

Hotărârea sa a declanșat o amplă controversă juridică și publică, era pe cale să paralizeze tot traficul aerian al României și a determinat convocarea CSAT.