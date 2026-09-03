Secția de Judecători a CSM a luat în discuție cazul judecătoarei Liliana Alexe și a decis să acorde termen în cauză până la data de 9 septembrie 2026, ora 12.30, săptămâna viitoare.
Inspecția Judiciară a făcut la începutul săptămânii o propunere oficială către CSM de suspendare din funcție a magistratului Cătălina Liliana Alexe, în baza art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Înregistrările scandalului din ședința Curții Supreme, prezentate în exclusivitate de Mediafax, unde judecătoarea Alexe a finalizat fiind scoasă din sală de un jandarm, arată că magistratul a venit în ședință și s-a prezentat fie „terț interesat„, fie „spectator„, fie „judecător” al cauzei.
Judecătoarea Alexe a spus chiar că își asumă să asigure solemnitatea ședinței deși nu ea făcea parte din completul ședinței din 26 august 2026. Ulterior a și mulțumit „publicului pentru atenție” către care vorbea în sală.
Din înregistrări reiese că judecătoarea a spus textual că în recursul din dosarul ROMATSA de la ÎCCJ este prezentă în diverse calități oficiale:
Magistratul Alexe a fost evacuat din sală de ședință a ÎCCJ, după vociferări repetate, de către un jandarm. La final, până și omul de la pază i-a transmis judecătoarei Alexe că „dumneavoastră ați creat situația, nimeni altcineva…”.
Liliana Alexe este judecătoarea de la Curtea de Apel București (Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) care a emis în februarie o decizie fără precedent de suspendare a activității ROMATSA (Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian).
Hotărârea sa a declanșat o amplă controversă juridică și publică, era pe cale să paralizeze tot traficul aerian al României și a determinat convocarea CSAT.