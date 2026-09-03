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OFF The Record. Invitat: Călin Nistor, fost procuror șef DNA

OFF The Record. Invitat: Călin Nistor, fost procuror șef DNA
Mediafax
03 sept. 2026, 16:33, Știrile zilei
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Atacurile politicului la adresa sistemului judiciar au ca scop slăbirea Justiției în ochii cetățeanului, arată CSM. Numai că, spre deosebire de alți ani, acum atacurile au venit din partea dreaptă a eșicherului politic, nu din partea stângă.

Cât de influențați sunt procurorii și judecătorii de atacurile politicienilor? De ce foștii procurori șefi ai DNA nu s-au poziționat pe nicio listă a nemulțumiților din Justiție? Cum vede un fost șef al DNA documentarul Recorder și campania împotriva Justiției? Ce a rezolvat tăierea pensiilor magistraților în economia pensiilor speciale din România? Cât adevăr și câtă legendă este în campania „sună Lia”? Cum se poate rezolva problema prescripției? După noile numiri în fruntea parchetelor, mai are DNA independența și forța instituțională din trecut?

Cât corupe Puterea și cât Opoziția? Cum afectează lipsa de personal și slaba pregătire a magistraților celeritatea proceselor? Cât de mult s-a ideologizat Justiția? Care sunt cele mai mari probleme ale sistemului judiciar?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Călin Nistor, fost procuror șef al DNA.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.

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