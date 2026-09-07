PNL și USR cer renunțarea la votul online în Parlament

Grupurile parlamentare reunite ale PNL și USR au depus luni o solicitare oficială în biroul de conducere al Camerei Deputaților pentru renunțarea la votul online. Anunțul a fost făcut luni într-o conferință de presă comună a parlamentarilor din cele două partide, de liberala Raluca Turcan. Ea a explicat că motivele pentru care a fost adoptat acest mod de votare nu mai sunt de actualitate.

„După cum bine cunoașteți, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat, ca atare nu mai există nicio motivație pentru voturi online în Parlament”

Deputata PNL a mai susținut că aleșii ar trebui să fie mult mai implicați în activitatea din Parlament.

„Parlamentul nu este work from home. Parlamentul trebuie să fie prezent pentru că dezbaterea parlamentară în sine înseamnă proiect, prezență, argumente, înțelegere, decizie și după aceea vot. Nu este suficient ca un parlamentar să reacționeze la îndemnul de vot al liderului de grup, ci parlamentarii trebuie să fie parte la dezbatere”, a declarat Turcan.

Votul online, combătut acum de parlamentarii PNL și USR a dus la degradarea activității parlamentare, consideră Raluca Turcan.

„Orice om cu experiență parlamentară poate să confirme că activitatea parlamentară s-a degradat foarte mult în România și s-a degradat și ca urmare a votului online. Așadar, în Biroul Permanent al Camerei Deputaților solicităm renunțarea la votul online” a declarat deputata.

Parlament înseamnă dezbatere și prezență, nu ridicarea mâinii și un vot, un filmuleț pe TikTok

E a spune că și dezbaterile din comisii trebuie să aibă loc cu prezența fizică a parlamentarilor. „Este o măsură decentă și o măsură care respectă nu doar ceea ce așteaptă românii de la activitatea parlamentară, ci ceea ce se întâmplă deja și în alte state cu democrații puternice, în care votul online nu mai este acceptat în parlament. Parlament înseamnă dezbatere și prezență, nu ridicarea mâinii și un vot, un filmuleț pe TikTok și cu asta s-a încheiat activitatea parlamentară. Sunt zeci de parlamentari care sunt cunoscuți pe TikTok, dar abia dacă au pășit instituția parlamentului și își desfășoară întreaga activitate confortabil dintr-un fotoliu și un vot pe tabletă. Parlament înseamnă pe fond muncă”, susține Turcan.