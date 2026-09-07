Deputații PNL și USR, ironizați de un fost ministru: Principiile dispar când e vorba să li se taie diurna

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat, i-a ironizat luni pe parlamentarii PNL și USR, după ce aceștia și-ar fi încheiat boicotul asupra lucrărilor din Camera Deputaților.

Acesta susține, într-o postare publicată pe Facebook, că decizia ar fi fost luată după ce parlamentarii au aflat că riscă să piardă banii de prezență, respectiv diurna.

„Principiile PNL si USR dispar când e vorba să li se taie diurna”, a scris Adrian Câciu.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat luni, după ședința de partid alături de USR, că „boicotul s-a referit la ziua respectivă de ședințe, la ședințele din ziua respectivă, ci nu la o perioadă nedeterminată de acțiune. Noi mâine vom fi prezenți la ședințele care vor avea loc la Camera Deputaților”.

„După cum știți, dacă citiți regulamentul Camerei Deputaților, există următoarele tipuri de activități. Prezența la ședința de plen, ședința comisiilor, ședințele Comitetului Liderilor și Biroului Permanent și la ședințele grupurilor parlamentare. Noi în ziua respectivă am avut ședințe ale grupurilor parlamentare, totodată am avut activitate la grupul parlamentar. Există dovezi în sensul acesta, din perspectiva aceasta lucrurile sunt simple și clare. Boicotul a constat în faptul că nu am participat la ședința de plen a Camerei Deputaților tocmai pentru a arăta existența, și s-a dovedit faptul acesta prin votul exprimat, existența alianței de guvernare, alianței toxice de guvernare, PSD-AUR-SOS. Un mesaj pe care am ținut să-l transmitem cetățenilor și s-a văzut în toată splendoarea sa acel spectacol în care AUR a votat alături de PSD, SOS a votat alături de PSD”, a afirmat Andronache.

Fostul ministru al Finanțelor a declarat că boicotul PNL și USR, care viza lucrările din plen și din comisiile Camerei Deputaților, s-ar fi încheiat „subit” după ce parlamentarii au aflat că absențele le-ar putea afecta indemnizațiile.

„Boicotul PNL și USR asupra lucrărilor din Camera Deputaților (plen și comisii) a încetat subit când au aflat că vor pierde banii de prezență(diurna)”, a scris acesta.

Acesta a făcut o ironie și legat de suma care, în opinia sa, ar reprezenta-o „prețul principiilor” pentru care cele două partide au renunțat la boicot: „Cam cât e prețul «principiilor» la care au renunțat? Cam 5 mii de euro pe zi.”

El a continuat atacul la adresa PNL și USR, numind parlamentarii celor două partide „ditamai reformiștii” și precizând că s-au lăsat „înfrânți” pentru suma respectivă.

„Doua partide! Ditamai reformiștii! Pentru 5 mii de euro s-au lăsat…înfrânți!”, a scris Câciu.

Referitor la deputatul PNL, Alexandru Muraru, Câciu a declarat că acesta susținea public menținerea boicotului până la o decizie a Curții Constituționale a României (CCR).

„PS: Anunțați-l și pe deputatul Muraru(frate de ambasador) care își rupea cămașa de pe el pe la tv că ei vor sta așa, în boicot, până la decizia CCR. Poate să își coase nasturii la loc!”, a scris Câciu.