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„E fiica mea, îmi pare rău”. Giorgia Meloni, întreruptă de un apel telefonic în timpul unui discurs ținut la un miting

Premierul italian Giorgia Meloni și-a întrerupt discursul ținut în cadrul unui miting politic pentru a răspunde la telefon. „E fiica mea, îmi pare rău, m-a sunat de trei ori”, le-a explicat Meloni sutelor de oameni care o urmăreau.
„E fiica mea, îmi pare rău”. Giorgia Meloni, întreruptă de un apel telefonic în timpul unui discurs ținut la un miting
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 17:44, Politic
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Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost nevoită să-și întrerupă discursul pentru a răspunde la telefon. La celălalt capăt al firului se afla chiar fiica sa.

„E fiica mea, îmi pare rău, m-a sunat de trei ori”, a explicat Meloni momentul neașteptat și amuzant.

Numeroși oameni din sală au reacționat și fie au aplaudat, fie au râs. În timpul evenimentului care s-a desfășurat la Bari, Giorgia Meloni a interacționat cu mai mulți oameni participanți.

De altfel, ea este o politiciană apreciată în plan mondial datorită expresivității sale ieșite din comun și a momentelor de o sinceritate spontană.

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