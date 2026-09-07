„E fiica mea, îmi pare rău”. Giorgia Meloni, întreruptă de un apel telefonic în timpul unui discurs ținut la un miting

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost nevoită să-și întrerupă discursul pentru a răspunde la telefon. La celălalt capăt al firului se afla chiar fiica sa.

„E fiica mea, îmi pare rău, m-a sunat de trei ori”, a explicat Meloni momentul neașteptat și amuzant.

Numeroși oameni din sală au reacționat și fie au aplaudat, fie au râs. În timpul evenimentului care s-a desfășurat la Bari, Giorgia Meloni a interacționat cu mai mulți oameni participanți.

De altfel, ea este o politiciană apreciată în plan mondial datorită expresivității sale ieșite din comun și a momentelor de o sinceritate spontană.

Continuarea pe Mediafax Italia.