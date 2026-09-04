Meloni sărbătorește la Bari longevitatea guvernării sale și își pregătește terenul pentru alegerile din 2027

Executivul condus de lidera Fratelli d’Italia a devenit cel mai longeviv guvern neîntrerupt al Italiei republicane, relatează Associated Press.

Guvernul Meloni a ajuns la 1.414 zile consecutive în funcție, depășind recordul de 1.412 zile stabilit de cel de-al doilea executiv condus de Silvio Berlusconi, între 2001 și 2005.

În discursul susținut la Bari, premierul a prezentat longevitatea executivului drept o dovadă a coeziunii coaliției de dreapta și a susținut că stabilitatea politică a permis Italiei să urmărească obiective economice și de politică externă dificil de atins în condițiile schimbărilor frecvente de guvern.

„Stabilitatea este prima noastră mare reformă”, a declarat Meloni.

Meloni pregătește deja terenul pentru alegerile din 2027

Recordul este și un argument politic pe care Giorgia Meloni ar urma să îl folosească în perspectiva viitoarelor alegeri, programate în 2027.

Premierul susține că actuala coaliție a reușit să creeze locuri de muncă, să sprijine familiile și companiile, să gestioneze finanțele publice și să consolideze credibilitatea internațională a Italiei.

În fața simpatizanților de la Bari, Meloni a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în cei aproape patru ani de guvernare, afirmând că nu intenționează să renunțe în fața rezistenței la schimbare.

Evenimentul de la Bari oferă astfel o imagine asupra uneia dintre principalele teme de campanie ale premierului: stabilitatea guvernamentală ar fi permis obținerea unor rezultate interne și creșterea influenței Italiei pe plan extern.

De la outsider politic la un rol central în Europa

Ascensiunea Giorgiei Meloni a fost însoțită inițial de rezerve în rândul unor parteneri europeni și al piețelor financiare, inclusiv din cauza rădăcinilor postbelice neofasciste ale partidului său.

După preluarea funcției de prim-ministru în 2022, prima femeie care conduce guvernul Italiei a continuat însă sprijinul pentru Ucraina, a lucrat în interiorul instituțiilor europene și a menținut relațiile strânse ale Romei cu aliații occidentali.

Vera Capperucci, profesor de istorie a partidelor politice europene la Universitatea LUISS din Roma, consideră că politica externă a devenit una dintre trăsăturile definitorii ale actualului guvern. În evaluarea sa, Meloni a reușit să construiască o relație credibilă cu partenerii europeni, păstrând în același timp orientarea atlantică a Italiei.

Susținătorii invocă un milion de noi locuri de muncă. Criticii indică problemele nerezolvate

Tabăra premierului prezintă drept rezultate ale perioadei de stabilitate crearea a peste un milion de locuri de muncă suplimentare, reducerea șomajului, consolidarea finanțelor publice și scăderea numărului de migranți sosiți în țară.

Criticii guvernului atrag însă atenția că probleme structurale vechi ale economiei și societății italiene nu au dispărut. Printre acestea se numără productivitatea redusă, salariile mici și deficiențele serviciilor publice.

Opoziția susține, de asemenea, că executivul nu a găsit încă soluții concrete pentru stimularea creșterii economice pe termen lung și acuză coaliția de guvernare că a redus resursele destinate sănătății și educației.

Niciun guvern italian nu a încheiat neîntrerupt un mandat de cinci ani

Longevitatea actualului executiv este remarcabilă în contextul politic italian. Guvernele de la Roma au căzut frecvent înainte de expirarea mandatelor, iar niciun executiv din perioada republicană nu a rămas în funcție neîntrerupt pe parcursul unui mandat complet de cinci ani.

Recordul actual se referă însă la durata unui singur guvern. Silvio Berlusconi rămâne premierul italian cu cea mai lungă perioadă cumulată petrecută la conducerea executivului după Al Doilea Război Mondial, dacă sunt însumate mandatele sale succesive.

După stabilirea recordului, provocarea pentru Giorgia Meloni se mută astfel de la supraviețuirea coaliției la scrutinul din 2027: dacă italienii vor considera că stabilitatea politică s-a tradus în suficiente rezultate pentru a-i acorda un nou mandat.