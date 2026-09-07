Concluziile ședinței CSAT: A fost aprobat Planul de înzestrare a Armatei pentru 2027-2036. România pregătește noi capabilități militare

Luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și a fost condusă de președintele Nicușor Dan.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Administrația Prezidențială, în cadrul ședinței a fost aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, care urmărește corelarea necesităților operaționale privind echipamentele militare cu resursele financiare multianuale alocate apărării.

„Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităților existente și introducerea altora noi, sustenabile, flexibile și mobile, în măsură să răspundă riscurilor și amenințărilor curente”, transmite Administrația Prezidențială.

România s-a angajat, alături de aliații NATO, la Summitul de la Haga din 2025, să majoreze până în 2035 alocarea bugetară pentru apărare la 5% din PIB. Din această sumă, 3,5% din PIB ar urma să fie destinat cheltuielilor pentru apărare, iar 1,5% cheltuielilor asociate acestui domeniu.

Potrivit comunicatului, creșterea alocațiilor pentru apărare reprezintă și o oportunitate pentru industria națională de profil, prin modernizarea acesteia și atragerea de tehnologii și know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii internaționale consacrate.

Programul „Armata României 2044”

În cadrul ședinței CSAT a mai fost aprobat, de asemenea, Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. Documentul transpune în măsuri concrete recomandările din Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în 2025.

„Nivelul de ambiție al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii și contracarării amenințărilor și provocărilor la adresa integrității teritoriale, a suveranității naționale, a stabilității și a progresului economic. Se menține necesitatea creșterii capacității de luptă a structurii de forțe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare și pregătire pentru luptă”, se arată în comunicat.

În ceea ce privește dezvoltarea industriei naționale de apărare, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Executivului și destinat unor achiziții specifice de capabilități.

Prezența militară americană în România, un alt subiect de pe agenda ședinței CSAT

Un alt subiect analizat de Consiliu a fost situația prezenței militare americane în România, în contextul procesului de revizuire a posturii militare a Statelor Unite în Europa.

„În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, Consiliul a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilități americane în țara noastră. Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic”, a mai transmis Administrația Prezidențială la finalul ședinței.

Administrația Prezidențială precizează că elementele privind sprijinul oferit de România în calitate de națiune gazdă (Host Nation Support), adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent de un grup interinstituțional.