Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT

Nicușor Dan, în vizită la o școală din Călărași

La ora 10:30, președintele Nicușor Dan va ajunge la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, situată pe strada Peneș Curcanul nr. 47, în comuna Curcani, județul Călărași, a transmis Administrația Prezidențială.

Vizita are loc în prima zi de școală din anul școlar 2026-2027, când elevii din România revin la cursuri. Noul an școlar a început administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep luni pentru majoritatea elevilor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru cei mai mulți dintre elevi.

Ședință CSAT la Palatul Cotroceni

De la ora 15:00, Nicușor Dan va prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la Palatul Cotroceni.

Pe agenda reuniunii se află Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, programul „Armata României 2044” și documentul de analiză privind implementarea SAFE.

Membrii CSAT vor analiza, de asemenea, termenii de referință privind o analiză realizată la nivelul Departamentului american al Războiului referitoare la postura și locurile de dislocare ale forțelor SUA în Europa, precum și posibilitatea consolidării prezenței militare americane pe teritoriul României.

Pe agenda ședinței se află și alte subiecte de actualitate din domeniul securității naționale.