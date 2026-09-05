Scandalul diplomelor de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime”: Ce spune Cancelaria Prim-Ministrului

Verificările administrative ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București nu au lămurit cine a conceput diplomele și nici cum au ajuns pe acestea semnătura directorului și ștampila folosită de Școala Gimnazială „Sfânta Treime”.

Cancelaria Prim-Ministrului confirmă că lămurirea cazului revine acum organelor de urmărire penală, care urmează să stabilească autenticitatea documentelor, persoanele care le-au conceput și/sau utilizat și eventuala răspundere în cazul presupusei emiteri în fals.

La rândul său, Administrația Prezidențială a trimis sesizarea privind diplomele către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nume grele pe diplomele de la „Sfânta Treime”

Cazul a fost prezentat pe larg de Mediafax, la sfârșitul lunii august. Mai multe diplome pe numele unor politicieni și persoane publice, între care Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion și Donald Trump poartă numele și ștampila Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime” din București și semnătura atribuită directorului unității de învățământ, Șerban Mihail Adrian.

Documentele originale, primite de profesoara Daniela Radu, cadru didactic la Școala Gimnazială „Sfânta Treime”, de la secretara unității de învățământ, fac referire la activități precum educație sexuală, sanitară sau financiară

Semnătura directorului și ștampila școlii, confirmate de expertiză

O expertiză criminalistică extrajudiciară solicitată de Daniela Radu pentru diploma emisă pe numele lui Nicușor Dan a concluzionat că semnătura de pe document a fost executată de directorul Șerban Mihai Adrian, iar impresiunile de ștampilă de pe diplome provin de la aceeași ștampilă cu cea a școlii, pusă la dispoziția expertului pentru comparație.

Expertiza nu răspunde însă întrebării esențiale: cine a făcut diplomele și în ce împrejurări au fost aplicate semnătura și ștampila.

Directorul, fără răspuns în privința originii diplomelor

Contactat de Mediafax înaintea publicării primei anchete, directorul Șerban Mihail Adrian nu a răspuns întrebărilor privind cine a conceput diplomele, cine a aplicat ștampila școlii, câte astfel de documente au fost întocmite și în ce împrejurări a ajuns semnătura sa pe diploma cu numele lui Nicușor Dan.

Directorul a precizat doar că a depus o plângere penală pentru „clarificarea circumstanțelor în care au fost realizate documentele” și „identificarea persoanelor responsabile”.

Ce au găsit inspectorii în școală

Înainte ca dosarul să ajungă la anchetatori, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut propriile verificări. Concluzia, transmisă ulterior Cancelariei Prim-Ministrului, este că în evidențele școlii nu au fost găsite documente care să confirme că diplomele au fost emise și înregistrate acolo.

De asemenea, nu au fost găsite dovezi că activitățile și proiectele menționate pe diplome s-ar fi desfășurat în școală, iar modelul diplomelor este diferit de cel folosit de unitatea de învățământ.

Cum se apără directorul

Într-un drept la replică transmis redacției Mediafax, directorul Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”,, revine asupra cazului fără să menționeze cine a întocmit diplomele. Directorul a apelat, la rândul său, la calea penală, depunând o plângere pentru „inducerea în eroare a organelor judiciare” și „fals material în înscrisuri oficiale”.

Șerban Mihail Adrian susține, de asemenea, că este victima unei acțiuni de discreditare, menită să ducă la crearea aparenței că ar fi săvârșit fapte de natură penală și la îndepărtarea sa din funcția de director, pe care o deține de 20 de ani. „Sunt director al Școlii Gimnaziale Sfânta Treime din anul 2006”, precizează acesta, menționând că este și expert în Corpul de Control al Ministerului Educației.