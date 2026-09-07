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Dezvăluiri. Ce mesaj a primit Zelenski de la emisarii lui Trump care au fost la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit un mesaj de la emisarii lui Donald Trump. Witcoff și Kushner au fost în weekend la Kiev și se pare că le-au prezentat liderilor ucraineni un plan de pace revizuit.
Dezvăluiri. Ce mesaj a primit Zelenski de la emisarii lui Trump care au fost la Kiev
sursă foto: Volodimir Zelenski / X
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 20:03, Politic
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Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat duminică la Kiev discuții de câteva ore cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ei au discutat despre finalul războiului din Ucraina. Discuția a avut loc la o zi după întâlnirea celor doi americani cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova.

Sursele citate de Financial Times spun că Witcoff și Kushner nu au venit la Kiev cu mâinile goale. Se pare că americani i-au adus lui Zelenski versiuni actualizate ale unui plan de pace.

Ce conțin noile propuneri

Documentele au fost modificate ținând cont de situația care s-a creat după ce negocierile din februarie au ajuns într-un impas. Totuși, sursele mai susțin că nu există foarte multe idei noi.

Washingtonul a încercat să refacă propunerile anterioare și să reducă distanța dintre pozițiile Kievului și ale Moscovei. Tot ele au confirmat că principala problemă rămâne cea legată de teritoriile din Donbas.

De asemenea, părțile au discutat despre modul în care pot ajuta Ucraina să treacă printr-o perioadă dificilă, pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii critice. Sursele spun că, probabil, războiul va continua și în timpul iernii. De altfel, despre acest lucru a vorbit și Zelenski în timpul unei conferințe de presă.

Problema Donbas

O problemă centrală este teritoriul rămas deținut de Ucraina în Donbas, pe care Rusia l-a revendicat ca fiind al său, dar nu a reușit să-l cucerească în ciuda anilor de lupte.

Regiunea estică, din care aproximativ 75% se află sub control rusesc, reprezintă o linie roșie pentru Zelenski, care a insistat că Ucraina nu va preda niciodată acel teritoriu sau orice alt teritoriu ocupat de forțele Moscovei.

Președintele ucrainean a recunoscut că s-a discutat despre problemele teritoriale, dar a insistat că această chestiune ar trebui discutată „la nivel de lideri”.

„Chestiunea Donbasului nu este doar despre Donbas. Este chestiunea întregului război”, a spus președintele Ucrainei.

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