„Nu vă este silă să stați la aceeași masă cu Putin?” | Întrebarea directă a unui jurnalist ucrainean pentru trimisul lui Trump

Întrebarea a venit duminică, 6 septembrie, la Kiev, în timpul conferinței de presă susținute după discuțiile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit euromaidanpress.com.

Cei doi americani au ajuns în capitala Ucrainei după o întâlnire de aproximativ trei ore cu Vladimir Putin, la Moscova.

Gordon l-a întrebat mai întâi pe Witkoff dacă Putin l-a înșelat în timpul numeroaselor lor întâlniri. Apoi a pus întrebarea care a atras atenția:

„Nu vă este silă să stați la aceeași masă cu un criminal de război internațional, măcelarul poporului ucrainean, care este personal responsabil pentru tragedia din Ucraina?”

Witkoff nu a răspuns direct. El a apărat însă necesitatea dialogului cu Moscova și a spus că relațiile și comunicarea cu ambele părți sunt esențiale pentru încheierea războiului.

Witkoff: „Am primit întotdeauna respect din partea lui Putin”

Emisarul american a spus că a mers la Moscova de aproximativ opt ori și că s-a întâlnit în repetate rânduri cu Putin și cu echipa acestuia.

„Am primit întotdeauna respect din partea președintelui Putin”, a spus Witkoff, potrivit relatărilor despre conferința de presă. El a insistat că scopul acestor întâlniri este să mențină deschise canalele de comunicare și să reducă diferențele dintre cele două părți.

Witkoff nu a spus dacă este de acord cu acuzația lui Gordon și nici dacă Putin l-a indus în eroare în timpul întâlnirilor.

Jurnalistul ucrainean a continuat însă cu o altă întrebare directă: nu înțelege Rusia decât „limbajul forței”?

Nici de această dată Witkoff nu a oferit un răspuns direct. El a repetat că misiunea sa și a lui Kushner este să îi aducă pe ruși și ucraineni la masa negocierilor, să reducă diferențele dintre cele două tabere și să îmbunătățească relațiile și comunicarea.

De ce îl numește Gordon pe Putin „criminal de război”

Formularea folosită de jurnalist are un context juridic important.

La 17 martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin.

Potrivit instanței, există motive rezonabile pentru a crede că Putin poartă răspundere penală pentru crime de război legate de deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni din zone ocupate ale Ucrainei către Rusia.

Mandatul rămâne în vigoare.

Asta nu înseamnă însă că Putin a fost condamnat de Curtea Penală Internațională; este vorba despre un mandat de arestare emis în cadrul procedurilor instanței.

Prima vizită oficială a lui Witkoff și Kushner la Kiev

Întrebările lui Gordon au venit într-un moment important pentru diplomația americană.

Witkoff și Kushner au mers la Kiev după întâlnirea cu Putin de la Moscova, în cadrul unei noi încercări a administrației Trump de a relansa negocierile pentru încheierea războiului.

La Kiev, cei doi s-au întâlnit cu Zelenski și cu reprezentanți europeni. Discuțiile au vizat reluarea negocierilor cu Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina, apărarea antiaeriană și sprijinul pentru sistemul energetic ucrainean înaintea iernii.

Witkoff a descris discuțiile drept încurajatoare și a spus că SUA au primit „idei noi” de la Moscova. Kushner a vorbit despre un posibil „pachet de pace”.

Deocamdată, însă, nu a fost anunțat niciun acord concret

Zelenski a spus că discuțiile au fost substanțiale și și-a exprimat disponibilitatea pentru reluarea negocierilor trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia.

Witkoff a spus, la rândul său, că un nou format de negocieri ar putea fi anunțat în curând.

Rusia nu renunță la cererile sale

În paralel cu eforturile diplomatice americane, Moscova își menține pozițiile cunoscute.

Întâlnirea dintre Putin și cei doi emisari americani, desfășurată pe 5 septembrie, nu a produs un progres concret anunțat public.

Kremlinul a descris discuțiile drept utile și constructive, dar nu a prezentat detalii despre eventuale concesii rusești.

Problemele teritoriale rămân printre cele mai dificile obstacole.

Ucraina respinge cererile Moscovei privind cedarea unor teritorii pe care Rusia nu le controlează în totalitate.

Kremlinul a transmis luni că nu exclude reluarea negocierilor cu Ucraina și SUA, dar a precizat că este prea devreme pentru a vorbi despre o dată sau un loc concret.

Gordon, ținta unei tentative de asasinat atribuite FSB

Confruntarea de la Kiev are și un context personal pentru jurnalistul ucrainean.

În iunie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a dejucat o presupusă tentativă de asasinare a lui Dmytro Gordon și că a arestat patru grupări și coordonatorul acestora. Potrivit anchetatorilor ucraineni, FSB ar fi oferit 400.000 de dolari pentru uciderea jurnalistului.

SBU a susținut că grupările pregăteau un asasinat la comandă și că una dintre rețele era coordonată de un agent rus infiltrat în Ucraina.

Informațiile provin din ancheta serviciilor ucrainene și nu reprezintă o constatare judecătorească definitivă.

Fostul șef al SBU, Vasîl Maliuk, a declarat ulterior că Rusia ar fi încercat să îl elimine pe Gordon în două rânduri și că motivul ar fi fost audiența mare a jurnalistului, inclusiv în Rusia și în teritoriile ocupate.

În acest context, întrebarea adresată lui Witkoff la Kiev a avut o încărcătură aparte. Jurnalistul ucrainean i-a cerut, practic, emisarului american să explice cum poate sta la aceeași masă cu liderul rus în timp ce Curtea Penală Internațională are un mandat de arestare pe numele acestuia.