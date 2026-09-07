Kremlinul nu exclude reluarea discuțiilor de pace cu Ucraina și SUA: Este prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte

Kremlinul a anunțat luni că nu exclude reluarea discuțiilor de pace în format trilateral între Rusia, Ucraina și Statele Unite, precizând că este totuși prea devreme pentru a se spune când și unde ar putea avea loc astfel de negocieri, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut declarația după ce a fost întrebat despre vizita de weekend la Moscova și Kiev a trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cei doi încearcă acum să dea un nou impuls discuțiilor care au rămas blocate

„În ceea ce privește reluarea formatului trilateral, ați auzit declarația de la Kiev de ieri. Domnul Kushner a făcut astfel de declarații. Nici noi nu excludem reluarea acestui format trilateral, dar este încă prea devreme pentru a vorbi despre locul de desfășurare și datele exacte”, a declarat Peskov reporterilor, întrebat dacă discuțiile de pace trilaterale vor fi reluate.

Peskov a refuzat să ofere detalii în plus despre conținutul ultimelor propuneri de pace ale SUA și despre cele mai mari probleme care au rămas nerezolvate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că Moscova nu exclude o convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, în cadrul căreia să fie discutată vizita trimișilor americani.

„Fără îndoială, orice încercare… reprezintă un mic pas către pace și prețuim cu adevărat eforturile de consolidare a păcii depuse de negociatorii americani”, a declarat Peskov reporterilor.

„Președintele Putin însuși a declarat că prețuiește eforturile președintelui Trump și că îi este recunoscător președintelui Trump pentru angajamentul său față de această cale către pace”, a adăugat Peskov.

Moscova nu a primit încă nicio informație despre contactele pe care trimișii americani le-au avut duminică la Kiev cu oficialii ucraineni, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.